Fonte: 123 Rf Pullman Iveco a Roma

Si è tenuta da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024 la seconda Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione organizzata da Iveco Group. Una settimana caratterizzata da numerosi eventi, con oltre 36.000 persone legate all’universo di Iveco Group che hanno partecipato contribuendo al grande successo avuto da questo evento. L’iniziativa era nata lo scorso anno e aveva avuto un grande successo, tanto che l’azienda specializzata nella realizzazione di veicoli commerciali, mezzi di cantiere e autobus ha deciso di replicarla anche quest’anno, riuscendo anche nell’intento di replicare il successo. Nel corso dei vari eventi, sia quelli in presenza che quelli virtuali, sono stati affrontati vari temi tra cui la riduzione delle emissioni di CO2, la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei prodotti, l’approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, inclusione e coinvolgimento.

La Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione di Iveco Group

Che cosa sia esattamente la Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione organizzata da Iveco Group, quali siano gli obiettivi da raggiungere, li ha spiegati Michele Ziosi, ovvero il Chief Public Affairs & Sustainability Officer di Iveco Group.

“Noi di Iveco Group abbiamo avviato un percorso per promuovere una società più sostenibile. Gli sforzi che incorporiamo nelle attività aziendali e nelle azioni quotidiane ci hanno portato a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci eravamo prefissati e a definire obiettivi ancora più ambiziosi per gli anni a venire. Questa è per noi una dimostrazione del nostro impegno concreto a produrre un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo e in tutto il mondo”, ha raccontato Michele Ziosi.

Iveco: i progetti a sostegno delle comunità

Fra i tanti progetti portati avanti da Iveco Group spiccano quelli di volontariato e sostegno delle comunità nelle quali ha le proprie sedi l’azienda. Non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, come in Francia, in Germania, in Spagna, in Repubblica Ceca e in Svizzera, nei Paesi del Sud America come il Brasile e l’Argentina, in quelli dell’Asia e dell’Oceania come la Cina, la Thailandia e l’Australia, sono stati portati avanti diversi progetti realizzati in collaborazione con le varie Organizzazioni non governative che operano nei vari Stati.

Questi progetti che carri riguardato ben diciassette sedi differenti sparse in tutto il mondo hanno coinvolto in totale oltre 1.300 persone. Numeri certamente importanti.

Iveco Group: gli obiettivi per il futuro

Come detto in precedenza, nel corso della Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione sono stati organizzati numerosi eventi ma sono stati anche analizzati i risultati ottenuti nell’ultimo anno e fissati gli obiettivi futuri del gruppo Iveco. Obiettivi nel segno della sostenibilità.

Entro il 2026, per esempio, il 100% del consumo di elettricità dovrà provenire da fonti rinnovabili (inizialmente era stato fissato il 2030 come anno limite). Sempre entro il 2026 si dovrà arrivare a riciclare l’acqua utilizzata nei vari stabilimenti.

Sono poi stati fissati obiettivi sul piano dell’equità di genere: entro il 2028, per esempio, il 30% delle posizioni impiegatizie dovrà essere affidato a delle donne e sarà mantenuta l’equità salariale (obiettivo, questo, che è stato certificato fino al 2026).