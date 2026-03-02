22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

La Kia EV5 nasce con l’idea piuttosto chiara di portare nel segmento dei SUV elettrici compatti un linguaggio stilistico deciso e una piattaforma tecnologica allineata ai modelli più avanzati del marchio coreano, riprendendo quella filosofia già vista su Kia EV6 ma adattandola a un contesto più familiare e concreto, dove comfort, spazio e connettività diventano elementi centrali della quotidianità e non semplici accessori da scheda tecnica. Siccome ADAS e infotainment sono uno dei punti di forza di quest’auto, abbiamo deciso di andare in profondità e analizzarli nel dettaglio. Ecco cosa ne è emerso.

Display panoramici e interfaccia intuitiva

Il cuore dell’infotainment della Kia EV5 è rappresentato dal doppio display panoramico da 12,3” ciascuno, uno dedicato alla strumentazione digitale dietro il volante e l’altro alle funzioni multimediali e di navigazione, integrati in un unico pannello curvo che attraversa la plancia con una presenza scenica importante ma mai eccessiva; questo perché la grafica rimane pulita, leggibile e ben organizzata anche durante la guida notturna o in condizioni di forte luminosità. Molto apprezzato anche un ulteriore display centrale integrato da 5,3” dedicato al climatizzatore a tre zone, che permette di accedere e di avere sempre sotto controllo questo tipo di informazioni senza dover necessariamente entrare nel menu dedicato.

L’interfaccia del sistema operativo segue la logica già vista sui modelli più recenti della gamma Kia, con icone grandi, menu chiari e una struttura a widget personalizzabili che consente di avere accesso alle informazioni più rilevanti, come autonomia residua, flussi di consumo, media, navigazione e altro. Il tutto senza dover navigare tra sottomenu complessi, e la reattività al tocco restituisce quella sensazione di fluidità che ormai si dà per scontata su uno smartphone ma che non sempre lo è in ambito automotive.

A rendere l’esperienza ancora più convincente contribuisce la presenza di comandi fisici ben integrati per le funzioni principali del clima e dell’audio, una scelta che evita di avere un’interazione completamente touch spesso poco pratica in movimento. Questo dimostra come sulla Kia EV5 l’equilibrio tra digitale e tradizionale sia stato calibrato con attenzione, lasciando spazio alla personalizzazione grafica della strumentazione e alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Personalizzazione e multimedia

Per chi si stufa facilmente della stessa interfaccia, sulla Kia EV5 è possibile anche personalizzare il tema del display di bordo scegliendo tra Marvel, Disney, Pixar o selezionare uno degli altri temi presenti o che saranno integrati in futuro tramite aggiornamento. In auto ci si può anche collegare a YouTube o giocare ad alcuni videogiochi, ma attenzione perché questo necessita la registrazione a KIA Connect, una piattaforma del brand che dà accesso ad alcuni servizi e contenuti.

Kia Connect è proposto in due soluzioni: 6,99 o 14,99 euro al mese, la differenza è che nel pacchetto più costoso è compreso anche Netflix, mentre entrambi prevedono anche gli aggiornamenti OTA. È possibile personalizzare lo schermo a livello di luminosità (automatica o manuale), visualizzazione della telecamera durante il parcheggio, impostazioni del filtro luce blu e naturalmente il colore del display.

Naturalmente sulla Kia EV5 non mancano i comandi al volante, sulla sinistra troviamo quelli dedicati al Cruise Control, mentre sulla destra tutti quelli relativi al multimedia, ai comandi vocali e all’accesso al telefono precedentemente collegato. Tramite un apposito menu è possibile personalizzare un pulsante dedicato alla navigazione e un pulsante generico, entrambi posizionati sul volante. In questo modo sarà possibile accedere direttamente a Amazon Music, all’audio Bluetooth, a SoundCloud, alla proiezione del telefono e molto altro, senza cercarli nei vari menu

Audio immersivo e navigazione intelligente

Un capitolo a parte merita il sistema audio, perché la Kia EV5 può essere equipaggiata con un impianto premium sviluppato da Harman Kardon, capace di offrire una configurazione con otto altoparlanti distribuiti nell’abitacolo e un subwoofer dedicato. Si tratta di una combinazione che permette di ottenere un suono pieno, avvolgente e sorprendentemente equilibrato anche a volumi sostenuti, senza distorsioni percepibili o vibrazioni fastidiose. Le impostazioni audio consentono di intervenire su equalizzazione e bilanciamento, con profili predefiniti che semplificano la scelta e permettono di adattare il suono ai gusti personali o al tipo di contenuto riprodotto.

Il sistema di navigazione integrato della Kia EV5 non si limita a proporre un percorso da punto A a punto B, ma integra informazioni in tempo reale su traffico, punti di interesse e soprattutto stazioni di ricarica, con la possibilità di pianificare soste in base all’autonomia residua e allo stato della batteria, un aspetto fondamentale su un’elettrica e gestito qui con una logica chiara, che visualizza consumi previsti e percentuale stimata all’arrivo in modo comprensibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di mobilità.

Per quanto riguarda la navigazione, la visualizzazione delle mappe è dettagliata e ben leggibile sul display da 12,3”, con la possibilità di replicare alcune informazioni sulla strumentazione digitale dietro il volante sull’head-up display (nelle versioni dove è disponibile), riducendo la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada. La connettività e in particolare il routing sono stati migliorati, poiché EV5 è dotata di navigazione online, una funzione che fornisce informazioni cartografiche in tempo reale all’auto, basate su dati del server aggiornati ogni 4 settimane. Il navigatore si è dimostrato reattivo nella localizzazione della posizione e con un menu ben strutturato, inoltre è possibile anche impostare lo split screen e vedere contemporaneamente tre menu, come ad esempio navigatore, media riprodotto e livello batteria.

Gli ADAS ci sono tutti

Sul fronte dei sistemi ADAS, la dotazione è completa e comprende assistente al mantenimento della corsia, Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go, monitoraggio dell’angolo cieco, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti. Presenti anche i sistemi di assistenza nelle manovre e nella guida in autostrada, che combinano centraggio in corsia e gestione della distanza, offrendo un livello di supporto alla guida che, pur richiedendo sempre attenzione attiva, contribuisce in modo concreto a ridurre stress e fatica nei contesti urbani e nei lunghi trasferimenti.

Da quello che abbiamo potuto toccare con mano utilizzando il Cruise Control, l’auto mantiene adeguatamente la distanza di sicurezza impostata. Oltre ad adattare in modo intelligente la velocità di marcia, lo Smart Cruise Control 2 (SCC2) è in grado, in caso di emergenza, di arrestare completamente il veicolo se il conducente non interviene. Comportamento adeguato anche per quanto riguarda il Lane Keep Assist, che mantiene l’auto nella corsia con un buon tempismo e reattività.

Nel complesso, l’infotainment della Kia EV5 si presenta come un sistema maturo, coerente e ben integrato con tutte le altre componenti dell’auto. È in grado di coniugare schermi generosi, interfaccia intuitiva, audio di qualità e assistenza alla guida evoluta in un pacchetto tecnologico che non punta solo a impressionare sulla carta ma a funzionare davvero nella quotidianità, trasformando l’abitacolo in uno spazio digitale fluido, dove ogni funzione sembra avere un senso preciso all’interno di un progetto più ampio e ben orchestrato.