Fonte: Ufficio Stampa Ligier La Ligier JS50 si fa in 2: pronte le versioni elettrica e diesel

Quando si parla di Ligier la mente ci porta subito alla F1. Il marchio creato nel 1969 da Guy Ligier, ex giocatore di rugby ed ex pilota, ha infatti fatto parte del circus per 20 anni e precisamente dal 1976 al 1996 ottenendo 9 vittorie. Nel 1980 riuscì addirittura a chiudere al 2° posto nel mondiale. Negli anni però questo brand si è specializzato anche nel campo delle minicar, un segmento che è sempre andato fortissimo in Francia. Proprio in questi giorni, la Casa transalpina, ha svelato la sua ultima creazione: la JS50 2025.

La minicar in questione è disponibile sia nella versione diesel, con motore REVO D+ Euro5+, sia in quella elettrica con batterie che garantiscono sino a 192 km di autonomia in ciclo WMTC. Il settore dei quadricicli è da tempo in ascesa costante, tutto questo è merito anche di un colosso come Stellantis, che scommettendo nel segmento con modelli come l’Ami e la Topolino, ha dato maggiore visibilità a questo tipo di mezzo.

Design e interni da paura

Ligier, che è un’azienda leader nel settore da anni, vanta 180 punti vendita solo sul territorio italiano, isole comprese. Il mercato del nostro Paese, infatti, è da sempre il secondo più importante dopo quello casalingo per la Casa francese. La JS50 eredita il proprio nome da una tradizione vecchia di oltre 50 anni. In particolare la sigla JS, presente anche sulle monoposto di F1, rappresenta le iniziali del pilota-amico di Guy Ligier, Jo Schlesser, deceduto durante il GP di Francia del 1968.

Lunga 2,95 metri, alta 1,50 metri e larga 1,49 metri, questa minicar è perfetta per muoversi nel traffico cittadino. Nonostante le dimensioni molto compatte però la Js50 vanta anche un bagagliaio decisamente importante da 471 litri. Ha un raggio di sterzata di 4,5 metri e un servosterzo elettrico offerto in esclusiva da Ligier.

Il design è moderno e sportivo, al punto da farla sembrare una piccola utilitaria a tutti gli effetti. Dotata di fari Full LED e dettagli Carbon Look, ha un frontale all’avanguardia con una firma luminosa particolare. Nella versione top di gamma i fari posteriori sono coordinati da una modanatura nera lucida. I cerchi sono in lega di colore nero da 14 e 16 pollici con finiture opache per l’allestimento top. L’impianto frenante è a disco sia per una questione estetica, che funzionale.

Gli interni non hanno nulla da invidiare ad una vettura. La JS50, infatti, presenta uno schermo touchscreen da 10 pollici (in opzione sulla SELECT), che è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie sul secondo allestimento (ELITE), una vera unicità per il mondo delle minicar. Sulla medesima versione troviamo anche una luce ambiente a LED, la retrocamera, doppio tergicristallo, lunotto con sbrinamento, presa USB-C, ricarica wireless e un sistema audio Pioneer Hi-Fi sino a 6 altoparlanti. L’abitacolo è arricchito dalla selleria dal taglio sportivo con cuciture, inserto poggiatesta Carbon Look e Logo Ligier. Le colorazioni disponibili sono: Bianco Ghiaccio, Bianco Perla, Grigio Asfalto, Rosso Toledo, Blu Odissea, Blu Reef, Nero Intenso, Grigio Grafite e Verde Velvet.

Due anime: diesel ed elettrico

Questo quadriciclo mette a disposizione una versione elettrica con due tagli di batteria, sino a 192 km (ciclo WMTC) di autonomia, ricaricabile in 6 ore da una comune presa domestica. C’è poi anche una versione Diesel Euro 5+, con il nuovo propulsore REVO D+, omologato secondo i nuovi standard in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Questi permettono di avere minori emissioni inquinanti e allo stesso tempo prestazioni migliori. La Casa madre afferma che questo tipo di motorizzazione offre consumi pari a 3,0 l/100 km. Questo propulsore può contare su un serbatoio da 17 litri con un’autonomia di oltre 500 km.

La JS50 è omologata nelle versioni termica ed elettrica, nella classe L6 (quadriciclo leggero) per una velocità massima di 45 km/h e può essere guidata a partire dai 14 anni grazie ad una patente AM. La versione elettrica però è anche omologata L7e (quadriciclo pesante) e riesce a raggiungere una velocità massima di 75 km/h e può essere guidata a partire dai 16 anni. Per quanto concerne il telaio è un monoblocco in alluminio con rinforzi strutturali e sospensioni MacPherson all’anteriore. A seconda dell’allestimento possono variare le dimensioni degli pneumatici: 155/65 R14, 155/60 R15, 165/50 R16.

La versione elettrica a motore asincrono trifase, può essere dotata di 2 o 3 batterie agli ioni di litio: una versione Extended da 8,28 kWh (2 batterie), con un’autonomia fino a 123 km (ciclo WMTC) e una versione High Performance da 12,42 kWh (3 batterie), con l’autonomia che riesce a toccare i 192 km (ciclo WMTC). Grazie al caricabatterie presente a bordo della vettura è possibile effettuare una ricarica a 2 kW/ora, riuscendo così ad effettuare una ricarica completa in 4 o 6 ore. Questa versione della JS50 è dotata della modalità ECO, che grazie anche alla frenata rigenerativa riesce a migliorare l’autonomia della minicar.

La versione diesel invece è dotata del nuovo motore REVO D+ 4 tempi da 499,8 cc, con una potenza di 6 kW a 2.2200 giri/min e una coppia di 27 Nm. Grazie a questo nuovo propulsore, rispetto a quello precedente, le emissioni di NOx sono state ridotte di 16 volte, mentre quelle di particolato di 5 volte. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad una combustione più efficiente e ad un sistema di post-trattamento dei gas di scarico all’avanguardia. Sono stata ridotte inoltre anche le vibrazioni.

Listino prezzi

A completare questa minicar ci sono dotazioni difficili da trovare su altre vetture del segmento come il climatizzatore e la funzione Easy Park. Il modello JS50 è disponibile in 4 diversi allestimenti: SELECT, da 14.990 euro (Diesel) e da 16.390 euro (elettrica 8 kWh L6). ELITE, da 16.990 euro (Diesel) e da 18.390 (elettrica 8 kWh L6). ELITE CONFORT, da 17.990 euro (Diesel), 20.990 (elettrica 12 kWh L6), e da 22.990 euro (elettrica 12 kWh L7). Infine la ULTIMATE, da 19.990 euro (Diesel), 23.990 euro (elettrica 12 kWh L6) e da 24.990 euro (elettrica 12 kWh L7).

Tutte queste versioni sono offerte con cerchi in lega da 14 e 16 pollici, doppio tergicristallo anteriore, tergicristallo posteriore, lunotto con sbrinamento, chiusura centralizzata, Colorline tetto nero. Il sistema d’infotainment con touchscreen da 10 pollici con CarPlay e Android Auto, retrocamera, e ricarica wirelless, sono standard a partire dall’allestimento ELITE. La top di gamma ULTIMATE può fregiarsi dei cerchi in lega nero opaco da 16 pollici con pinze freno rosse, illuminazione LED interna rossa e indicazione di direzione dinamici.