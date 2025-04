Fonte: Ufficio Stampa Lynk & Co La Lynk & Co 900 è tra le novità in arrivo nel 2025

Lynk & Co continua a stupire con una gamma sempre più ampia e sofisticata, che spazia dalle berline elettriche sportive ai SUV ibridi di lusso. Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per il marchio svedese-cinese, pronto a consolidare la propria presenza anche in Europa, con design futuristici, tecnologie all’avanguardia e prestazioni elevate sono i tratti distintivi dei nuovi modelli. Ecco una veloce panoramica di quello che c’è e di quello che ci attende durante il 2025.

Quali sono i modelli di punta di Lynk & Co attualmente sul mercato

Attualmente, Lynk & Co propone una gamma ben definita di modelli che incarnano lo spirito del marchio: design distintivo, soluzioni tecnologiche all’avanguardia e un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile. Tra le proposte più interessanti spiccano la Lynk & Co 02, una crossover elettrica dal carattere sportivo e dall’estetica originale, la berlina Z10 e le compatte Z02 e 01 Hybrid.

Lynk & Co 02: stile e sportività

La Lynk & Co 02 è una crossover coupé completamente elettrica con uno stile sportivo e deciso, dove il frontale è tondeggiante, le luci diurne sono sottili e affilate, le fiancate alte e filanti, mentre i fanali posteriori corrono lungo i bordi dello spoiler, un dettaglio che rende ancora più originale il design.

Il motore elettrico posizionato sull’asse posteriore è in grado di sprigionare ben 272 CV, permettendole uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, mentre l’autonomia (grazie a una batteria agli ioni di litio da 66 kWh) media dichiarata è di 445 km. Riguardo i tempi di ricarica, sfruttando una colonnina a corrente continua da 150 kW, l’auto si ricarica dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

La Lynk & Co 02 viene proposta in due versioni: Core e More. La prima è già ben accessoriata, con cerchi in lega da 19” e climatizzatore bizona. La seconda, più ricca, aggiunge comfort e tecnologia, come cerchi da 20”, sedili anteriori elettrici e riscaldabili, volante riscaldato e una telecamera a 360 gradi. Entrambe includono avanzati sistemi di assistenza alla guida: cruise control adattivo, frenata automatica anche in retromarcia e parcheggio semiautomatico.

Lynk & Co Z10: la berlina elettrica ad alte prestazioni

La Lynk & Co Z10 è una berlina elettrica di segmento E, disponibile in cinque versioni con potenze che vanno da 200 kW (272 CV) a 580 kW (789 CV), con un’accelerazione 0-100 km/h che varia tra 3,5 e 6,8 secondi e una velocità massima raggiungibile di 210 km/h.​

Equipaggiata con batterie al litio ferro fosfato (LFP) da 71 a 95 kWh, posizionate sotto il pianale, la Z10 offre un’autonomia tra 602 e 806 km (sempre a seconda delle versioni) e grazie all’architettura a 800V, è possibile aggiungere fino a 573 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica rapida.​

Bello anche il design, che presenta linee aerodinamiche con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,198, mentre i cerchi variano da 19 a 21”, abbinati a pneumatici sportivi, mentre come dimensioni parliamo di una lunghezza di 5.028 mm, larghezza 1.966 mm, altezza 1.468 mm e con un passo di 3.005 mm.​

Gli interni sono eleganti e estremamente minimal, con sedili riscaldati e ventilati, e un sistema audio Harman Kardon con 23 altoparlanti e ben 1.600 Watt di potenza. Il sistema infotainment include un display centrale da 15,4” con sistema operativo Flyme Auto, supporto per Apple CarPlay e Android Auto, e aggiornamenti over-the-air.

Lynk & Co Z02: il SUV elettrico compatto per la città

Disponibile da fine 2024, la Lynk & Co Z02 è un SUV elettrico compatto con un motore da 250 kW (340 CV), che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h.​ Dotata di una batteria NMC da 66 kWh, posizionata sotto il pianale, offre un’autonomia WLTP fino a 445 km. La ricarica rapida DC a 150 kW permette di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.​

Fonte: Ufficio Stampa Lynk&Co

Il design moderno presenta linee dinamiche e cerchi da 20”, mentre come dimensioni abbiamo una lunghezza di 4.460 mm, larghezza 1.860 mm, altezza 1.628 mm e un passo di 2.734 mm.​ Di pregio anche gli interni, che offrono un ambiente spazioso e tecnologico, con sedili ergonomici e materiali di alta qualità.​

Il sistema infotainment include un display centrale da 15,4”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e un impianto audio premium con 14 altoparlanti nella versione.

Lynk & Co 01 Hybrid: il SUV ibrido versatile

La nuova Lynk & Co 01 si presenta al pubblico con un look completamente aggiornato, pensato per distinguersi davvero su strada e sfoggia un design più deciso, che si fa notare fin dal primo sguardo, grazie alla nuova griglia nera lucida, ai cerchioni ridisegnati e a moderni fari LED.

All’interno dell’abitacolo, la tecnologia è la vera protagonista. Il sistema di infotainment è stato completamente rinnovato, offrendo tempi di risposta più rapidi, un display centrale da 15,4”, display conducente da 10,2”, connettività 5G, aggiornamenti OTA (over the air), sistema audio da 8 o 10 speaker (a seconda della versione Core o More), la totale compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e addirittura una fotocamera per selfie interna (solo sulla More).

La Lynk & Co 01 Hybrid combina un motore a benzina da 1.5 litri con un motore elettrico, offrendo una potenza combinata di 280 CV (206 kW) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, con una velocità massima di 200 km/h.​ Il design presenta linee robuste e cerchi da 19” o 20”, con pneumatici adatti a diverse condizioni stradali.​

Novità in arrivo nel 2025

Nel 2025, il marchio Lynk & Co si prepara a stupire con una gamma di modelli innovativi, pensati per unire design, tecnologia e prestazioni di alto livello. Tra questi spiccano la 900, un SUV imponente e raffinato che ridefinisce gli standard del segmento premium e probabilmente sarà identificata come nuova ammiraglia del brand e la 08, un SUB di segmento E che arriverà in estate.

Lynk & Co 900: il SUV ibrido plug-in di lusso

La Lynk & Co 900 è un SUV premium plug-in hybrid di grandi dimensioni (il più grande prodotto dal brand) che unisce stile, prestazioni e tecnologia. Con una carrozzeria lunga oltre cinque metri, tre file di sedili e un design moderno, punta a conquistare chi cerca spazio, comfort e tecnologia in un’auto elegante. Il frontale presenta una griglia chiusa con presa d’aria inferiore, fari affilati e specchietti su supporti slanciati. Il tetto “fluttuante” e le maniglie a scomparsa confermano l’attenzione al dettaglio.

Il SUV è disponibile in diverse varianti PHEV: la più potente offre 856 CV, tre motori elettrici e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, con velocità massima di 200 km/h.

Esteticamente, la Lynk & Co 900 è elegante e imponente, con linee tese e dettagli raffinati. I cerchi in lega da 21” calzano pneumatici sportivi a profilo ribassato, che ne esaltano il look aggressivo. L’auto misura 5,2 metri di lunghezza, 1,93 di larghezza e 1,48 di altezza, con un peso che sfiora i 2.300 kg, giustificato dall’alto livello di dotazioni e dalla batteria di grande capacità.

Gli interni sono un mix tra lusso e minimalismo tecnologico: materiali soft-touch, inserti in metallo satinato e sedili in pelle ventilati e massaggianti. L’abitacolo è super spazioso, tra i massimi della categoria, con una superficie interna di 6,12 metri quadrati e ben 42 vani porta oggetti.

L’infotainment è gestito da un enorme display centrale 6K da 30”, affiancato da un quadro strumenti digitale da 12,6” dedicato al conducente e un ulteriore display sempre da 30” che scende dal tetto per l’intrattenimento dei passeggeri posteriori. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, mantenimento di corsia e parcheggio automatico.

Lynk & Co 08: la novità segmento E

Arriverà verso l’estate 2025 e sarà un SUV di segmento E, lungo 4,82 metri, largo 1,9 e alto 1,68, con un passo di 2,84, per cui stiamo parlando di dimensioni importanti. Si ispirerà ai frontali di 01 e 02 e anche come sistema di infotainment ci saranno molte caratteristiche in comune con gli altri modelli Link & Co, a partire da display e connettività.

Fonte: Ufficio Stampa Lynk&Co

Sappiamo poco in termini di dimensioni di carico, ma potrebbero essere numeri compresi tra i 500 e i 1.800 litri abbattendo i sedili, ma sono numeri che stimiamo in base alle dimensioni dell’auto, quindi niente di ufficiale. Sarà disponibile solo in versione plug-in e avrà una potenza di 554 CV, con un’autonomia in elettrico di circa 200 km, con 1.100 km di autonomia totale, con tempi di ricarica completa di circa 30 minuti.

Come gli altri modelli anche la 08 sarà disponibile nelle versioni Core e More, differenti per allestimenti, con prezzi a partire da 52.995 euro.