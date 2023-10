Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Angell Mobility MINI presenta E-Bike 1: la prima bici elettrica

MINI svela un nuovo progetto e per la prima volta approda nel settore delle bici elettriche, presentando la sua e-Bike 1, realizzata in collaborazione con Angell Mobility, marchio francese che si occupa di mobilità elettrica su due ruote.

La bici sarà lanciata sul mercato in due versioni limitate, il design sarà molto simile a quello degli attuali modelli del costruttore Angell. La Casa ha scelto due colorazioni, e per ognuna verranno prodotti 1.959 pezzi, tanti quanti l’anno di nascita della MINI.

Il prezzo

La nuova MINI E-Bike 1 è disponibile nelle colorazioni Ocean Wave Green e Vibrant Silver. Oggi sul sito è possibile preordinare uno dei due modelli con una caparra pari al 10% del prezzo: bastano quindi 349 euro, visto che la bici elettrica è proposta a 3.490 euro di listino.

Come abbiamo detto, si tratta di un’edizione limitata di 1.959 unità per colore, per tutto il mondo.

È stata realizza in collaborazione dai due brand per portare i clienti a destinazione con stile e in completa sicurezza. La posizione e la dotazione di serie garantiscono un’esperienza di guida agile e fluida mentre le sue tecnologie di bordo donano sicurezza e affidabilità, oltre a un sistema digitale che ti consente di regolare le proprie preferenze e di comunicare direttamente con la bici, attraverso il suo Cockpit integrato o lo smartphone.

Sono disponibili due configurazioni di telaio:

la M , caratterizzata da una montatura alta, ideale per le taglie grandi;

, caratterizzata da una montatura alta, ideale per le taglie grandi; la S, con telaio basso per un accesso più facile.

La consegna delle bici partirà da gennaio 2024.

Le caratteristiche

La caratteristica che sta alla base della creazione della MINI E-Bike 1 è la sicurezza dell’utente a bordo. Per questo la bici è dotata di fari e indicatori luminosi di ultima generazione, per vedere ed essere visti meglio. Un allarme dissuasivo acustico e visivo e una garanzia di sostituzione per due anni in caso di furto sono inclusi.

La nuova e-bike pesa 17 kg per il telaio S e 17,5 kg per il telaio M (batteria inclusa), si tratta di una delle bici elettriche più leggere della sua categoria, garantendo feeling su strada e maneggevolezza dinamica come i veicoli MINI, noti per la loro gestione intuitiva.

Il design sfrutta il meglio dell’artigianato industriale francese – ma anche inglese – ripresi dai due brand, per creare un vero e proprio oggetto del desiderio dalle linee pulite, in grado di mixare robustezza, estetica e prestazioni.

La nuova MINI E-Bike 1 è un veicolo iper connesso, con touch screen, sblocco dallo smartphone o dall’Apple Watch, geolocalizzazione; è possibile impostare il percorso e la bicicletta di prenderà cura autonomamente del resto.

Fonte: Angell Mobility

La versione M è ideale per utenti di altezza compresa tra 170 cm e 190 cm, la S per persone tra 160 cm e 180 cm. Presenta telaio in alluminio, forcella in carbonio, motore da 250 W nel mozzo posteriore, cerchi in lega di alluminio, sella e manopole Brooks England, cavalletto, parafanghi anteriore e posteriore, copricatena.

Tutte le funzionalità digitali integrate nella nuova MINI E-Bike 1 sono accessibili e configurabili tramite un’applicazione mobile in continua evoluzione, la navigazione GPS è configurabile dallo smartphone. La bici è già preordinabile, la conferma degli ordini e il pagamento del saldo possono essere effettuati dal 1° dicembre 2023 e le consegne inizieranno a gennaio 2024.