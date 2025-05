Mobilize e Autostrade hanno deciso di creare un'alleanza per il futuro della mobilità. I due colossi lavoreranno insieme per espandere la rete di ricarica elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Mobilize Mobilize e Autostrade: parte la rivoluzione della mobilità

Il mondo dei motori sta cambiando e si sta adeguando alle nuove logiche di mercato dettate in special modo dalla questione della transizione ecologica. Mobilize ha deciso di acquistare importanti quote di partecipazione in Free To X, uno dei giganti del mercato italiano per quanto concerne la ricarica ad alta potenza (è già presente con 110 stazioni di ricarica alimentate da energia rinnovabile). Queste sono posizionate solitamente lungo le autostrade ed erogano una potenza che può arrivare a 400 kW.

Le stazioni sopracitate si trovano in media ad una distanza di 50 km l’una dall’altra, superando così gli obiettivi europei. L’investimento in oggetto permette di sviluppare la rete di ricarica rapida anche oltre le autostrade. Entrambi i partner, infatti, si impegnano a creare infrastrutture di questo genere in Italia per rispondere non solo alle esigenze attuali legate all’auto elettrica, ma anche a quelle future.

Gli obiettivi

Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, in merito a questo nuovo impegno ha così commentato: “L’alleanza strategica di Mobilize con Free To X è fondamentale per migliorare l’ecosistema dei veicoli elettrici in Italia. Ampliando la copertura delle stazioni di ricarica su tutto il territorio, facilitiamo la transizione verso la mobilità elettrica, rendendola più accessibile e semplice per tutti. Inoltre, la nostra rete di ricarica eroga energia da fonti rinnovabili, a riprova del nostro impegno per la sostenibilità”. Il manager ha poi proseguito analizzando quanto la partnership con Free To X permetta a Mobilize di accedere facilmente al mercato italiano della ricarica dei veicoli elettrici.

Free To X è leader di settore con oltre 110 stazioni di servizio, soprattutto HPC. Il piano per il futuro però è quello di espandere questa rete oltre i confini autostradali. Inoltre l’azienda utilizza energia 100% rinnovabile. Dal 2021 sono state effettuate oltre 1.000.000 di ricariche con una riduzione di 29.500 tonnellate di CO2. Free To X è di proprietà di Autostrade per l’Italia.

Mobilize, invece, è un’azienda che fa parte del Gruppo Renault ed è stata fondata nel 2021. In particolare si occupa di servizi di abbonamento leasing, prestiti e gestione dei dati e dell’energia. In particolare questa realtà del brand francese si focalizza sul noleggio e sul car-sharing, in un’epoca in cui l’acquisto dell’auto sta lasciando sempre più spazio a questi nuovi metodi di mobilità.

La Mobilize Duo

Questo marchio però ha lanciato anche un proprio modello, nel 2021 ha infatti presentato il concept EZ-1. Questo ha fatto da apripista al Mobilize Duo, che è entrato in produzione dal 2024. Nella gamma Renault, questo quadriciclo ha sostituito la Twizy. Esiste poi anche una versione furgonata denominata Bento, che ha un volume di carico di 1 m³. Realizzato per la maggior parte con materiali riciclati, la Duo ha due versioni, la 45 che è guidabile da ragazzi tra i 14 e i 18 anni, e che raggiunge una velocità massima di 45 km/h. C’è poi la versione 80, che ha una velocità massima di 80 km/h e richiede una patente B1. Entrambi i modelli hanno un’autonomia di 140 km. Per quanto concerne la ricarica invece, questa può essere effettuata attraverso la rete domestica o le stazioni di ricarica pubblica.