Fonte: Ufficio Stampa Renault Mobilize Duo, quadriciclo Renault: prezzo e autonomia da urlo

Il mondo della mobilità sta cambiando e si sta spostando sempre di più verso veicoli che strizzano l’occhio all’ambiente piuttosto che alle prestazioni. In particolare stiamo vivendo il progressivo abbandono delle citycar così come siamo abituati a concepirle oggi per abbracciare quella che a tutti gli effetti potrebbe diventare l’utilitaria del domani: la microcar. I colossi dei motori non si sono fatti trovare impreparati in tal senso.

Stellantis ha già lanciato sul mercato Citroën Ami, Opel Rocks e Fiat Topolino, il Gruppo Renault, invece, ha risposto con Mobilize Duo. Si tratta di un quadriciclo 100% elettrico, che può essere guidato con patente AM o B1. Il veicolo in questione è ora disponibile presso tutta la Rete Renault in Italia per essere testato.

La tecnologia al servizio della mobilità

A livello di design ci troviamo davanti ad un modello dal look futuristico con ampi vetri, posizione di guida centrale e apertura porte a elitra. Il marchio francese sottolinea il fatto che questo sia l’unico quadriciclo al mondo dotato di airbag di serie per il conducente. Perfetta per l’uso urbano, Mobilize Duo incarna una visione di mobilità sostenibile. Grazie alle sue dimensioni compatte poi riesce a girare nelle strade più strette e a parcheggiarsi praticamente ovunque.

Mobilize Duo ha un cruscotto ispirato ai boombox ed è davvero intuitiva da usare. Al posto del display centrale c’è lo smartphone del conducente che può essere collegato alla vettura tramite Bluetooth o USB-C. La plancia, grazie ad un tasduttore, si trasforma in un vero e proprio altoparlante. Grazie all’app MyDuo è poi possibile creare sino a 6 digitale key per condividere il veicolo.

Versioni e prezzi

Il vero punto di forza di questa microcar però è dato dalla sua autonomia, che si attesta sui 161 km. La Mobilize Duo è disponibile in tre diverse versioni: Duo 45 Neo, che può essere guidata a partire dai 14 anni con patente AM e raggiunge una velocità massima di 45 km/h. Duo 80 Evo, richiede la patente e può toccare gli 80 km/h, inoltre è dotata di serie di kit Bluetooth e sedili premium. Infine c’è la Duo 80 Pro, perfetta per gli operatori professionali grazie alla connettività nativa. Le colorazioni possibili invece sono: Iconic Orange, Exotic Green, Galactic Grey, Cosmic Blue e Chic Purple.

Per quanto concerne il prezzo la versione Duo 45 Neo, quella guidabile dai 14 anni per intenderci, è accessibile al costo di 9.990 euro. In fase di lancio inoltre, come ulteriore incentivo all’acquisto, Renault mette a disposizione il Color Pack incluso nel prezzo rinunciando ai 450 euro di listino. Mobilize Duo può anche usufruire degli ecobonus statali, che equivalgono al 30% del prezzo di acquisto sino a 3.000 euro, o 40% del costo sino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un ciclomotore o quadriciclo omologati sino ad Euro 3. In poche parole, in caso di rottamazione, il Mobilize Duo 45 Neo è acquistabile al prezzo di 6.853 euro. Per il finanziamento invece è possibile usufruirne con la seguente formula: anticipo da 2.725 euro, 36 rate da 28,68 euro e 3.896 euro di rata finale. Per il momento Renault ha comunicato che l’offerta sopraindicata sarà valida sino al 30 giugno 2025.