Bo

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi, soprattutto per i piccoli spostamenti quotidiani in città, permettendo di coprire lunghe distanze in pochissimo tempo. Il progetto di cui vi parliamo oggi, però, è completamente diverso dai mezzi a cui siamo ormai abituati. Il Bo Turbo, veicolo realizzato dall’azienda britannica Bo, brand molto noto nel settore della micromobilità “hi-tech”, raggiunge prestazioni straordinarie e si propone “come una Bugatti” garantendo velocità elevate e costi da modelli di lusso. Scopriamo nel dettaglio questo concentrato di tecnologia.

Un monopattino da record

Il Bo Turbo è un monopattino elettrico in grado di raggiungere prestazioni da record assoluto. Il modello in questione, infatti, è progettato per toccare una velocità massima di ben 160 km/h con il conducente che può restare in piedi anche quando il monopattino ha raggiunto la sua velocità massima. Si tratta di un valore ben superiore alla velocità massima consentita per i monopattini elettrici. Questo risultato viene raggiunto con un rapporto peso/potenza da record (grazie anche a una scocca realizzata in alluminio aeronautico, resistente e molto leggero). Naturalmente, non si tratta di un veicolo pensato per l’uso in strada e, quindi, non dovrà avere il targhino.

Tra le specifiche tecniche del monopattino troviamo un doppio motore da 24 kW oltre a una batteria da 1,8 kWh e a un controllo di trazione avanzato Turbo. Grazie alla capacità di spingersi fino a 160 km/h, il monopattino di Bo è pronto a entrare nel Guinness World Record. Nei primi test effettuati sul circuito di Goodwood, il Bo Turbo guidato da Tre Whyte, ex pilota di BMX, ha raggiunto e superato, in diverse occasioni, la velocità massima di 130 km/h, arrivando fino a 137 km/h.

Mancano piccoli accorgimenti per spingersi al livello superiore e raggiungere l’obiettivo 160 km/h. Per tenere sotto controllo le temperature dei componenti interni ed evitare il surriscaldamento, il monopattino include delle prese d’aria in stile Formula 1. Interessante è anche il dato sull’autonomia della batteria che, ad una velocità di 30 km/h, può arrivare fino a 240 chilometri con una carica completa.

Il nuovo Bo Turbo sarà disponibile in serie limitata. L’azienda dovrebbe lanciare sul mercato il suo nuovo modello con prezzi a partire da 29,500 dollari. Ulteriori dettagli in merito all’effettiva commercializzazione del nuovo prodotto arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il primo esemplare “di serie” dovrebbe essere consegnato nel corso del 2026 (ed è già stato prenotato da un collezionista senza troppi problemi di budget, evidentemente). Per i dettagli completi sul nuovo modello e su tutti i prodotti dell’azienda è possibile consultare il sito ufficiale bo.world.

Oscar Morgan, CEO di Bo, ha chiarito, senza troppi giri di parole, quali sono le finalità del progetto che nasce dopo un lungo programma di sviluppo che ha coinvolto un team composto da ingegneri con esperienze in Formula 1. Secondo Morgan: “”Gli e-scooter hanno rivoluzionato il modo in cui le persone si spostano a livello locale, ma devono ancora entrare a far parte della cultura automobilistica mainstream. Il Turbo fa parte della nostra missione: elevare questi futuristici veicoli elettrici al massimo livello delle prestazioni automobilistiche.”