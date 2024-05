Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: https://www.livewire.com/ moto S2 Del Mar

Tom Cruise pizzicato a Parigi in sella a una moto elettrica mentre era impegnato a registrare le scene del prossimo Mission Impossible.

Tom Cruise e le riprese di Mission Impossible a Parigi

L’attore protagonista dei film Mission Impossible è impegnato nelle riprese dell’ottavo capitolo della saga. La seconda parte di “Mission Impossibile Dead Reckoning” vedrà Tom Cruise impegnato in una scena in moto tra le vie di Parigi. Sui social già circolano alcuni fotogrammi del dietro le quinte dove si vede l’attore americano in sella ad una moto e senza casco. Ovviamente scopriremo solo all’uscita del film se Tom Cruise sarà coinvolto in manovre spericolate o in una guida al limite del fantascientifico.

Per ora l’unica cosa che ha stupito è stata l’assenza del suono del motore. Infatti, i tanti curiosi non hanno potuto non notare che la “coprotagonista” di Ethan Hunt è stata una moto elettrica. Dai fotogrammi che girano sui social sembrerebbe essere una Livewire S2 Del Mar. Tom Cruise proprio nei panni di Ethan Hunt aveva già guidato una moto a Parigi per Mission Impossible 6, ma in quell’occasione era in sella ad una moto BMW.

Non è la prima volta che una moto elettrica appare sul grande schermo. Un paio d’anni fa aveva fatto sorridere come una Super Soco TC fosse stata trasformata in fase di montaggio in una potente quattro cilindri.

L’impulso di Tom Cruise per le moto elettriche

Tom Cruise è noto per la sua passione per le moto e per l’esecuzione delle proprie scene d’azione senza l’uso di controfigure. Questa volta, l’attore ha scelto una moto elettrica per le riprese, che rappresenta un significativo cambiamento rispetto alle precedenti produzioni. L’utilizzo di una moto elettrica non solo aggiunge un tocco moderno e innovativo al film, ma sottolinea anche un possibile trend verso veicoli più ecologici nelle produzioni cinematografiche.

Tom Cruise non è nuovo alle moto. Già in Mission Impossible 2, aveva effettuato diverse scene di inseguimenti mozzafiato in sella a una Triumph Speed Triple. La sua preferenza per le moto non è solo per motivi cinematografici, ma anche personali. L’attore possiede una collezione di moto e non perde occasione per dimostrare le sue abilità su due ruote. La scelta di una moto elettrica per l’ultimo film potrebbe essere influenzata anche dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dalla necessità di promuovere una mobilità più sostenibile.

Il futuro delle moto elettriche nel cinema

L’apparizione della Livewire S2 Del Mar in Mission Impossible potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le moto elettriche nel cinema. Con le crescenti preoccupazioni ambientali e l’industria automobilistica che si muove verso l’elettrificazione, è probabile che vedremo sempre più veicoli elettrici nei film d’azione.

Il cinema ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel plasmare le percezioni del pubblico riguardo a nuove tecnologie e tendenze. L’adozione di moto elettriche nei film può avere un impatto significativo sulla loro accettazione e popolarità tra i consumatori. Tom Cruise, con la sua influenza e popolarità, potrebbe dare una spinta significativa a questa tendenza. La rappresentazione positiva delle moto elettriche nei film può influenzare il pubblico a considerare queste opzioni per la loro vita quotidiana, contribuendo a un futuro più sostenibile.