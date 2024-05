Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Nel settore delle biciclette elettriche, l’innovazione è costante, ma il lancio del motore eBike in carbonio da parte di Edinamic, un’azienda italiana di base a Reggio Emilia, rappresenta una svolta significativa. Questo nuovo motore, noto come EDC1, non è solo un passo avanti tecnologico ma è anche il primo del suo genere a livello globale, promettendo di rivoluzionare l’approccio al ciclismo elettrico.

Innovazioni tecnologiche del motore EDC1

Il motore EDC1 si distingue per il suo peso incredibilmente ridotto, solo 2,85 kg, e viene accoppiato a una batteria di 764 Wh/14.8 Ah che pesa 3,8 kg. Il peso totale del sistema è inferiore a 7 kg, un risultato notevole che non compromette le prestazioni. Il motore offre 250 watt di potenza e una coppia superiore a 100 Nm, fornendo un’assistenza fino al 400% delle capacità umane. Queste caratteristiche lo rendono ideale sia per gli amanti del ciclismo su strada che per quelli off-road.

L’EDC1 è progettato per essere montato al centro della bicicletta, favorendo un equilibrio ottimale del peso e migliorando la maneggevolezza complessiva. La tecnologia utilizzata è all’avanguardia, con compatibilità per i sistemi di montaggio Shimano e Polini, e un display a colori da 2,4 pollici che consente agli utenti di monitorare le varie metriche di viaggio.

Funzionalità di sgancio assolutamente innovativa

Una delle caratteristiche più innovative di EDC1 è il suo sistema di sgancio rapido della pedalata, che permette di disattivare il motore elettrico e trasformare istantaneamente la bici elettrica in una tradizionale bicicletta “muscolare”. Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni dove non è necessario l’uso del motore, come durante la discesa o quando si superano i 25 km/h, rispettando così le normative vigenti sull’uso delle eBike.

L’idea di EDC1 nasce dalla visione e dalla passione per il ciclismo di Alessandro Campanini, fondatore e CEO di Edinamic. Campanini, appassionato di mountain bike, ha visto il potenziale per migliorare significativamente l’esperienza ciclistica attraverso l’innovazione tecnologica. La progettazione e lo sviluppo del motore sono stati guidati da un intenso processo di ricerca e test, mirati a creare un prodotto che non solo migliora le prestazioni ma offre anche una nuova dimensione emotiva nella guida delle eBike.

Supportato da una squadra di esperti, tra cui Franco Stefani e Diego Andreis, Campanini ha trasformato Edinamic in un laboratorio di idee avanzate, dove l’esperienza industriale e la passione per il ciclismo si fondono per produrre tecnologie rivoluzionarie.

Impatto e futuro delle eBike in carbonio

La presentazione del motore EDC1 ha avuto luogo al prestigioso evento Bike Festival Riva 2024, tenutosi a Riva del Garda. Qui, Edinamic ha avuto l’opportunità di mostrare le capacità uniche di EDC1 a un pubblico di appassionati e professionisti del settore, consolidando la sua posizione come pioniere nel mercato delle eBike.

L’introduzione di EDC1 segna un nuovo capitolo nel mondo delle biciclette elettriche. Con il suo design leggero, prestazioni elevate e funzionalità innovative, questo motore in carbonio non solo stabilisce nuovi standard tecnologici ma si propone anche come un modello sostenibile per il futuro del trasporto ecologico. Edinamic continua a lavorare per espandere la sua gamma di prodotti e per promuovere un approccio al ciclismo che sia al tempo stesso ecologico, efficiente e estremamente piacevole.