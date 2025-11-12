Nissan e Edison Energia, accordo di partnership per la fornitura di Wallbox

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Nissan

Nissan e Edison Energia uniscono le forze per promuovere la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Le due aziende hanno siglato un accordo che consentirà ai clienti Nissan di acquistare direttamente in concessionaria la Wallbox Edison, completa di installazione e garanzia triennale.

L’iniziativa, parte del pacchetto Edison Plug&Go, offre due versioni della stazione di ricarica domestica: una monofase da 7,4 kW al prezzo di 1.899 euro e una trifase da 11 kW a 3.249 euro (IVA inclusa). L’offerta comprende sopralluogo, fornitura e installazione della Wallbox, cablaggi, quadro elettrico con protezione IP65, sistema di Power Management e rilascio della dichiarazione di conformità.

Grazie all’accordo, i clienti che scelgono la gamma 100% elettrica Nissan – dalle nuove MICRA e LEAF EV ai crossover Ariya e ai veicoli commerciali Townstar e Interstar – potranno semplificare il processo d’acquisto, trovando nella concessionaria un unico interlocutore per auto e ricarica domestica.

La Wallbox può essere gestita tramite un’app dedicata e gratuita, che consente di monitorare e programmare la ricarica in modo intuitivo.

“Grazie alla partnership con Edison Energia – ha dichiarato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia – i nostri clienti possono accedere a soluzioni di ricarica domestica semplici e convenienti. Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro impegno verso la mobilità elettrica, in linea con i nuovi lanci 100% elettrici e i futuri modelli come JUKE EV e il segmento A.”

Anche Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, sottolinea la visione condivisa: “Edison Energia crede fortemente nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Con Nissan puntiamo a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici, offrendo soluzioni accessibili e integrate.”

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità: Nissan, attraverso il piano Ambition 2030, punta alla neutralità carbonica entro il 2050; Edison, da parte sua, amplia l’offerta di servizi energetici domestici e soluzioni smart per la casa.