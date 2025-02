Il noleggio a lungo termine è in crescita in Italia e indirettamente sta aprendo la strada anche alla mobilità green. Sono sempre di più gli italiani che scelgono questa strada

Fonte: iStock Mobilità green: gli italiani scelgono il noleggio a lungo termine

Uno dei principali problemi che attanaglia da sempre il mondo delle auto elettriche è quello della cattiva informazione. Tante persone preferiscono affidarsi al vecchio diesel o benzina perché conoscono poco questa nuova tecnologia e si fanno magari veicolare dalle notizie frammentarie pescate sul web. A tal proposito può essere interessante la soluzione del noleggio. Comprare una vettura nuova elettrica ha un costo importante e farlo senza esserne pienamente convinti può sicuramente risultare un po’ complicato. Diverso invece il discorso se la si noleggia per “testarla” in un certo senso.

Secondo un report UNRAE, nel 2024, si è registrato in Italia un aumento di Noleggio a lungo termine del 33,6% rispetto all’anno precedente. Di questi il 13,9% erano privati con un aumento del 48% in tal senso rispetto al 2023. Insomma il noleggio in Italia sta diventando una scelta sempre più diffusa. Moveo Group ha deciso di condurre un’analisi in tal senso per cercare di capire le varie categorie di italiani che si rivolgono al noleggio a lungo termine.

Le auto più noleggiate dagli italiani

Dai dati emersi da parte di Moveo Group è venuto fuori che il noleggio a lungo termine è diventato una scelta strategica per molti utenti. In tanti, infatti, optano per questa soluzione per provare le auto elettriche o ibride prima di procedere ad un possibile acquisto. Altri, invece, decidono di optare per questa soluzione così da non bloccare ingenti capitali su una vettura. A tal proposito scelgono un canone all-inclusive per proteggersi da spese impreviste.

Anche aziende e professionisti puntano molto sul noleggio a lungo termine, che permette loro di avere veicoli con specifiche caratteristiche mantenendo la liquidità necessaria per fare altre operazioni. Stando ai dati UNRAE, nell’arco del 2024, a farla da padroni per quanto concerne il noleggio a lungo termine, ci hanno pensato ancora una volta i SUV con una quota del 55%, davanti alle berline (30,8%) e alle station wagon (11,4%).

Cosa accadrà nel 2025

Secondo i dati raccolti da Moveo Group però, il 2025 potrebbe portare ad un cambio nelle scelte dei consumatori. In particolare va dato un occhio particolare al segmento B dove ci saranno diverse new entry come FIAT 600, Alfa Romeo Junior, la nuova Ypsilon e la nuova C3. Cristiana Benetti, co-founder di Moveo Group, ha annunciato di aspettarsi evoluzioni nel mercato dopo la fusione tra i due colossi Ald e Leaseplan nella neonata Ayvens.

Il noleggio a lungo termine sta diventando sempre di più uno dei metodi preferiti dagli italiani per provare nuove tecnologie e vetture appena arrivate sul mercato così da non impegnarsi in un acquisto ingente con la possibilità di restare poi delusi della propria auto. A tal proposito Moveo Group, grazie alle sue varie divisioni, riesce a seguire il cliente in tutte le svariate operazioni che riguardano il noleggio auto. Addirittura, con Moveo Garage, l’azienda offre una soluzione per gestire la vendita dell’usato a coloro i quali decidono di vendere la propria vettura per entrare nel mondo del noleggio. Ci avviamo ad un futuro dove la mobilità sarà sempre più diversa e lontana dai concetti che noi tutti conosciamo oggi.