Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Elettrificazione e sostenibilità per i SUV Opel

Opel è, sempre di più, un brand di riferimento per il Gruppo Stellantis e, più in generale, per tutto il mercato europeo. Un elemento centrale della strategia di crescita e sviluppo del marchio è rappresentato dalla sua gamma SUV che comprende nuovi modelli come Grandland, Frontera e Mokka.

Questo trio di veicoli rappresenta anche il simbolo della Greenovation di Opel che ha progettato la sua gamma con un’attenzione particolare alla sostenibilità, puntando sull’elettrificazione oltre che sulla scelta di materiali riutilizzabili e riciclabili.

Una gamma sostenibile

I SUV di Opel sono costituiti per il 95% da materiali riutilizzabili e per l’85% da materiali riciclabili. In aggiunta, il brand ha adottato soluzioni di design legate alla sostenibilità, rinunciando a dettagli “inutili” per la carrozzeria come, per esempio, gli elementi cromati. La sostenibilità è evidente anche andando ad analizzare i sistemi di illuminazione, tra cui trovano spazio i fari adattivi a matrice di Led Intelli-Lux HD proposti da Grandland.

Anche la scelta dei materiali per l’abitacolo evidenzia il carattere sostenibile della gamma Opel. I progettisti, infatti, hanno scelto materiali provenienti da bottiglie in PET riciclate per realizzare elementi come i tessuti, i rivestimenti e i pannelli delle portiere oltre che la console centrale. Non manca, inoltre, il ricorso alla pelle sintetica vegana, utilizzata, ad esempio, per i volanti. Molto interessante è anche il ricorso a ReNewKnit, un nuovo “monomateriale” (facile da riciclare) che trasmette la qualità della pelle scamosciata.

Tutte queste scelte consentono anche di ridurre l’impronta di CO2 dei modelli oltre che gli sprechi. La Greenovation di Opel è chiara anche andando a considerare l’attenzione all’economia circolare e al riutilizzo di materiali come alluminio e acciaio. Secondo i dati forniti dall’azienda, su Grandland circa 550 chilogrammi del peso totale sono rappresentati da materie prime riciclate e rigenerative.

Elettrificazione

La Greenovation di Opel è legata, naturalmente, anche all’elettrificazione, un aspetto sempre più centrale per il futuro del mondo delle quattro ruote. La scelta di motorizzazioni elettrificate è oramai essenziale. La gamma propone modelli completamente elettrici, che consentono una guida a zero emissioni. Per i clienti che non intendono o non possono passare a un’auto elettrica, inoltre, Opel propone una ricca gamma di soluzioni ibride. Un esempio è rappresentato dalla Grandland Plug-in Hybrid. In questo modo, è possibile scegliere un SUV andando a puntare sulla motorizzazione più adatta alle proprie necessità di mobilità e, allo stesso tempo, riducendo l’impatto ambientale. L’elettrificazione trova spazio anche nella gamma Opel per neopatentati che comprende, ad esempio, la Frontera Hybrid.

La combinazione di soluzioni sostenibili ed elettrificate rappresenta un elemento cardine della gamma SUV e di progetti come Grandland, Frontera e Mokka. Il brand tedesco del Gruppo Stellantis punta a diventare, sempre di più, un riferimento della mobilità in Europa e, per raggiungere quest’obiettivo, non può rinunciare a un approccio di questo tipo. Le scelte di sostenibilità di Opel rappresentano un vero e proprio simbolo del futuro del mondo delle quattro ruote europeo.