Super autonomia per il nuovo Opel Grandland ibrido plug-in: il SUV campione sulle lunghe distanze ideale sia per i privati che per le flotte azienda

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuovo Opel Grandland ibrido plug-in: l'autonomia è super.

Il nuovo Opel Grandland ibrido plug-in è caratterizzato da un’autonomia super: il SUV della Casa tedesca è riuscito a percorrere 380 chilometri a zero emissioni locali, senza ricarica, grazie al recupero dell’energia.

Super autonomia del nuovo Opel Grandland ibrido plug-in

Già vincitore del premio “Volante d’Oro 2024”, il nuovo Opel Grandland nella versione ibrida plug-in brilla per autonomia e versatilità, oltre al suo stile accattivante, alle tecnologie all’avanguardia e all’ampio spazio a disposizione.

La super autonomia lo rende ideale sia per i privati che per le flotte: una motorizzazione perfetta per chi desidera muoversi in modalità completamente elettrica e avere al tempo stesso la flessibilità di poter percorrere lunghe distanze. E Opel lo ha messo alla prova con un percorso che ha esaltato tutte le sue qualità.

Il banco di prova per Opel Grandland è stato quello di percorrere i tipici percorsi dei pendolari dall’area del Reno-Meno intorno a Russelsheim e Francoforte all’area del Reno-Neckar e ritorno. I percorsi comprendevano tratti autostradali con traffico scorrevole, traffico stop-and-go e traffico nelle ore di punta, oltre a strade di campagna e traffico cittadino, comprese le fermate ai semafori: un test reale, ideato per riflettere le vere esigenze quotidiane di molti conducenti di auto aziendali.

Dirk Kaminski, ingegnere capo di Opel Grandland, ha voluto mettere alla prova il SUV ibrido plug-in, con risultati che senza ombra di dubbio impressioneranno i clienti aziendali e chi percorre lunghe distanze. L’ingegnere ha parlato così dei grandi risultati ottenuti:

“I valori di autonomia sono chiari, guidando come prescritto dal ciclo di prova ufficiale, il nostro nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid offre un’autonomia combinata fino a 897 chilometri, di cui fino a 87 chilometri in modalità puramente elettrica”.

Kamiski ha poi rivelato: “Ci siamo detti, vediamo cosa può fare davvero l’auto. Il nostro nuovo SUV top di gamma supererà sicuramente la soglia dei 1.000 chilometri con il serbatoio pieno e una carica completa. Dopotutto, Opel Grandland è made in Germany in tutto e per tutto ed esce dalla catena di montaggio dell’ultramoderna fabbrica di Eisenach. Quindi l’abbiamo messo alla prova, in condizioni peggiori rispetto al ciclo di test ufficiale”.

I test superati brillantemente

Opel Grandland Plug-in Hybrid è stato protagonista di test che lo ha visto percorrere un totale di 1.115 chilometri in quattro tappe, interrotte da alcune pause per poter soddisfare i requisiti di legge per il rispetto dei tempi di guida. L’auto ha percorso poco più di un terzo della distanza totale, 380 chilometri, puramente in elettrico a batteria e quindi a zero emissioni:

“Il fatto che Opel Grandland raggiunga valori così eccezionali in queste circostanze ha confermato ancora una volta che abbiamo creato un’auto rivoluzionaria sotto ogni punto di vista, con un concetto di guida completamente adatto all’uso quotidiano – ha dichiarato orgogliosamente Kaminski – il motore a combustione ad alta efficienza e il motore elettrico lavorano in perfetta armonia”.

E ancora: “Ogni volta che si decelera, il gruppo propulsore passa al funzionamento elettrico. Questo è possibile perché l’energia recuperata viene utilizzata per alimentare elettricamente l’auto, il che significa che è possibile coprire lunghe distanze a basse e medie velocità senza emissioni locali“.