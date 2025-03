Fonte: Perseus Il primo modello Perseus arriverà nel 2027

L’elettrificazione del settore delle quattro ruote ha portato all’arrivo sul mercato di diversi nuovi brand. Molti di questi arrivano direttamente dalla Cina oppure hanno stretti legami con l’industria automotive cinese. All’orizzonte c’è un’altra novità che punterà a ritagliarsi uno spazio sul mercato europeo con un approccio diverso dagli altri brand. Stiamo parlando di Perseus, azienda britannica guidata da Mohammed Yehya El Bakkali, imprenditore marocchino che ha radunato un gruppo di manager con grande esperienza nel settore dei motori (si tratta di manager ex Jaguar Land Rover, Lotus, Bentley e INEOS Automotive).

L’obiettivo di Perseus è conquistare uno spazio in Europa seguendo quelli che sono i trend del momento e, quindi, puntando sulla mobilità a zero emissioni, che rappresenta il futuro del settore. Il nuovo brand non partirà da zero ma utilizzerà le tecnologie di un costruttore europeo. Lo sviluppo dei nuovi modelli avverrà in collaborazione con un’azienda italiana. Le informazioni sono ancora poche, ma il brand sembra avere le idee chiare. Il settore premium del mercato europeo è avvisato.

Un nuovo brand

Perseus realizzerà auto elettriche per il mercato europeo partendo da un SUV compatto, già protagonista di un primo teaser. Questo primo progetto, molto probabilmente, andrà a occupare il segmento C del mercato proponendo linee dinamiche, moderne e sportive. Dal punto di vista tecnico, il brand utilizzerà una piattaforma EV di ultima generazione che sarà fornita da un costruttore europeo (di cui non è ancora stato svelato il nome).

Questo costruttore sarà un partner chiave per Perseus andando a occuparsi anche della rete di assistenza e della manutenzione dei veicoli. L’azienda ha già stretto un accordo con uno “specialista globale di software per l’automotive”. Lo sviluppo dei nuovi modelli, invece, avverrà in partnership con un’azienda italiana specializzata in design e ingegneria. I partner di Perseus saranno svelati soltanto nel corso del prossimo futuro.

Mohammed Yehya El Bakkali ha chiarito quali sono gli obiettivi del nuovo brand: “La nostra ambizione è chiara: creare un marchio britannico di veicoli elettrici di valore premium che offra un design emotivamente avvincente, prestazioni all’avanguardia e un’esperienza cliente di livello mondiale, intelligente, definita dal software e abilitata dall’intelligenza artificiale “. Perseus realizzerà, quindi, solo auto elettriche. Non è chiaro se, in futuro, ci saranno anche soluzioni con range extender o addirittura modelli Plug-in Hybrid ad arricchire l’offerta. Il focus, in ogni caso, sarà il mercato premium che garantisce profitti superiori. Non è chiaro quali saranno, invece, i target produttivi per i primi modelli.

C’è già una data

L’obiettivo del nuovo costruttore è già definito: il lancio del primo modello sul mercato europeo è previsto per la fine del 2027. Probabilmente, la distribuzione dei nuovi veicoli sarà riservata inizialmente solo ad alcuni mercati con l’obiettivo di registrare un’espansione più grande nei prossimi anni, anche grazie all’arrivo di nuovi modelli che andranno ad arricchire la gamma. Come detto in precedenza, si partirà da un SUV compatto e la Casa si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo di auto elettriche. Ulteriori aggiornamenti sul futuro della Casa arriveranno nei prossimi mesi.