Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche La nuova Porsche 911 Carrera GTS

Finalmente ci siamo, con Porsche che ha rivoluzionato la sua 911 rendendola, dopo 60 anni di storia, elettrificata per la prima volta. L’iconica vettura della gamma, infatti, è stata oggetto di un grande aggiornamento e di restyling per un debutto assoluto di un sistema ibrido super leggero e performante che è destinato a conquistare tutti. Crisi di mezza età per 911? No, tutt’altro con l’arrivo di una linea rinnovata, un’aerodinamica perfezionata, nuovi interni e un equipaggiamento di serie più ricco che rende il modello ancor più sportivo.

Porsche 911, ibrido ad alte prestazioni

Un aggiornamento radicale, di quelli che lasciano tutti a bocca aperta. Porsche, infatti, ha deciso di sorprendere tutti già dall’annuncio dell’arrivo di una 911 ibrida e poi ha confermato, col lancio avvenuto il 28 maggio, i rumors che erano circolati. Un mezzo che ha fatto la storia e che oggi, con la rivoluzione messa in atto da Stoccarda, è destinato a scriverne un’altra pagina importantissima.

Porsche 911 Carrera GTS, infatti, si rinnova e ringiovanisce, un po’ come successo già con Panamera, Taycan e Macan. Un modello che con l’innovativo powertrain di nuova concezione, con 3,6 litri di cilindrata, offre prestazioni di guida nettamente superiori. Una sportiva capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e raggiungere una velocità massima di 312 km/h.

Specifiche niente male per la vettura tedesca che può contare sul potente sistema T-Hybrid dal peso ridotto che è dotato di un turbocompressore elettrico per i gas di scarico di nuova concezione il cui cuore è un motore boxer da 3,6 litri. Si tratta di un propulsore capace di erogare 357 kW (485 CV) e 570 Nm di coppia, la cui potenza di sistema complessiva è di 398 kW (541 CV) e 610 Nm.

L’aumento di potenza rispetto al modello precedente è di 45 kW (61 CV), con la nuova Porsche 911 Carrera GTS che batte il suo predecessore anche nello sprint a 100 km/h, soprattutto in partenza.

Dettagli per una sportiva aerodinamica

Ma è anche nei piccoli miglioramenti che Porsche 911 Carrera GTS è un gioiello. Le sospensioni, per esempio, sono state ampiamente riviste e per la prima volta l’asse posteriore sterzante è ora fornito di serie per aumentare la stabilità alle alte velocità e ridurre il raggio di sterzata. Il sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio nel sistema ad alto voltaggio del modello ibrido ad alte prestazioni consente di utilizzare una regolazione elettroidraulica, rendendo il sistema ancora più flessibile e preciso.

Disponibili in totale sette diverse tipologie di cerchi da 19/20 pollici o 20/21 pollici. La novità sta poi anche nel design esterno rinnovato, con interventi che contribuiscono a migliorare le caratteristiche aerodinamiche e le prestazioni della sportiva. Esempi sono i nuovi paraurti specifici per il modello, l’illuminazione nei fari a LED con tecnologia Matrix e la fascia luminosa rivisitata con il logo Porsche.

La targa è posizionata più in alto, mentre il paraurti posteriore presenta una struttura ben definita. Per le nuove 911, infine, è disponibile su richiesta un impianto di scarico sportivo, con i modelli 911 Carrera GTS che montano di serie un impianto di scarico sportivo specifico per la GTS.