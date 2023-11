Un nuovo sistema frenante, il primo puramente elettromeccanico: è stato presentato da ZF in occasione del Next Generation Mobility Day a Shanghai

Fonte: Ufficio Stampa ZF ZF Dry Brake by Wire: il primo sistema frenante senza liquidi

La presentazione è avvenuta in Cina, ZF ha mostrato al pubblico il primo sistema frenante 100% elettrico, che ha attirato l’attenzione di tutti. Con questa novità di ultima generazione a livello globale, la forza frenante viene generata su ogni ruota in assenza di impianto idraulico e liquido dei freni. L’impianto frenante è stato realizzato nei centri di sviluppo ZF in Cina, Stati Uniti e Germania per il mercato globale.

Il dottor Holger Klein, CEO del gruppo ZF, ha dichiarato: “Il nostro sistema frenante a controllo puramente elettrico rappresenta un’aggiunta significativa al nostro portafoglio di sistemi collegati in rete, sistemi by-wire attraverso i quali stiamo aprendo le porte a una nuova era di controllo dei veicoli”. Questo tipo di sistema frenante presenta diversi vantaggi e apre nuove libertà nella progettazione e nello sviluppo dei veicoli elettrici.

In questo caso, il liquido dei freni non è più necessario. La pressione dei freni non è più generata da quella dei fluidi nel sistema idraulico, ma dai motori elettrici. Anche i segnali dei freni dal pedale al motore vengono trasmessi in modo puramente elettrico, motivo per cui viene utilizzato il termine “freno a filo a secco”.

Il nuovo sistema Brake-by-Wire

Rispetto ai sistemi frenanti convenzionali, il nuovo Brake-by-Wire, come l’Integrated Brake Control (IBC), permette di ottenere spazi di frenata minori, un migliore recupero dell’energia di frenata e costi di manutenzione più bassi.

Inoltre, le auto elettriche possono raggiungere fino al 17% di autonomia in più grazie a un recupero ancora migliore dell’energia di frenata. Grazie al contatto minimo tra pastiglie e dischi freno si possono ottenere inoltre meno emissioni dovute all’abrasione dei freni. Questa minore resistenza durante la guida consente inoltre di risparmiare energia e può aumentare l’autonomia di un veicolo elettrico.

Fonte: Ufficio Stampa ZF

Rinunciare all’impianto idraulico in auto significa anche beneficiare di costi di montaggio e logistica inferiori durante la produzione del veicolo. E un altro vantaggio di cui gode invece il proprietario del veicolo è che i liquidi dei freni non hanno più bisogno di essere cambiati, in questo modo si riduce la quantità di interventi di manutenzione richiesti in officina e si risparmia denaro.

Anche se non esiste collegamento tra il pedale del freno e gli attuatori, la sensazione di frenata dovrebbe essere la stessa per il guidatore, è ciò che assicura il colosso tedesco.

L’esperienza di ZF

ZF è uno dei maggiori fornitori a livello globale, con oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti e con oltre tre miliardi di componenti frenanti prodotti. I produttori di veicoli, grazie alle forniture ZF, possono creare il loro sistema frenante ottimale, dal classico puramente idraulico al nuovo sistema elettrico a seconda delle loro esigenze.

Sono possibili anche forme ibride, come per esempio quelle che prevedono un sistema idraulico nella parte anteriore e un sistema puramente elettrico sull’asse posteriore.

L’azienda specializzata in sistemi frenanti ZF dispone di uno dei portafogli più completi di sistemi di sterzo, freni o smorzamento controllati elettronicamente. ZF è posizionata in modo unico sul mercato con la sua gamma di attuatori e funzioni, per combinare anche tutte e tre le dimensioni della dinamica del veicolo. I sistemi by-wire controllati esclusivamente elettronicamente e collegati in rete offrono un migliore controllo del veicolo, spazi di frenata più brevi, maggiore flessibilità dello sterzo, maggiore stabilità di guida alle alte velocità e maggiore autonomia ed efficienza.