Il nuovo progetto pilota di A2A a Brescia punta a trasformare i lampioni dell'illuminazione pubblica in punti di ricarica per auto elettriche e ibride

Fonte: 123RF Parte il progetto pilota a Brescia

Poter contare su di una rete di ricarica diffusa in modo capillare sul territorio è un aspetto essenziale per poter sostenere il programma di elettrificazione in Italia. Il nostro Paese, per ora, non ha ottenuto risultati particolarmente convincenti per quanto riguarda la diffusione delle auto elettriche, con vendite ancora limitate, e per quanto riguarda la realizzazione di punti di ricarica.

Di conseguenza, ogni progetto in grado di agevolare l’elettrificazione del mercato delle quattro ruote è da accogliere con grande interesse. Per questo motivo, la nuova iniziativa annunciata da A2A a Brescia rappresenta una notizia davvero interessante in un panorama italiano ancora alle prese con le difficoltà legate al passaggio a una guida a zero emissioni.

Cosa prevede il progetto

A2A ha svelato a Brescia un nuovo progetto davvero interessante che mostra le potenzialità legate alla realizzazione di un sistema di ricarica integrato nell’illuminazione pubblica. Ci troviamo di fronte a un progetto pilota che prevede l’installazione di un City Plug Lamp con otto pali dotati di ricarica a bassa potenza e 16 prese a cui è possibile collegare vetture elettriche o ibride plug-in.

Si tratta di veri e propri lampioni “smart” in grado di svolgere il loro lavoro “principale”, illuminando le strade pubbliche, e, nello stesso tempo, di diventare dei veri e propri punti di ricarica a cui i cittadini possono fare riferimento per ricaricare la batteria dei propri veicoli. Il primo lotto di lampioni smart è stato installato nei pressi della metropolitana di Brescia Due ma è già in programma l’installazione di un secondo lotto, in un’altra area del Comune.

City Plug Lamp punta, in particolare, a soddisfare le esigenze degli automobilisti che non hanno un garage o uno spazio privato dove effettuare la ricarica della batteria. Un’indagine recente ha confermato che la maggior parte delle abitazioni non può installare punti di ricarica “domestica”. In questo modo è possibile incrementare i punti di ricarica presenti in Italia in modo davvero semplice. Tramite i lampioni smart è possibile ricaricare le vetture con una potenza che può arrivare a un massimo di 7 kW. Il sistema sviluppato da A2A non prevede limitazioni di tempo o stalli riservati.

Il lampione smart diA2A, inoltre, include un display per il controllo della ricarica oltre alle telecamere di videosorveglianza. Da notare, inoltre, che l’energia elettrica fornita alle auto elettriche viene prodotta tramite fonti rinnovabili, sottolineando ancora di più l’impegno per la sostenibilità ambientale del progetto.

In linea teorica, City Plug Lamp è un progetto facilmente replicabile in qualsiasi città e, per questo motivo, ha le potenzialità per sostenere la crescita della rete di ricarica sul territorio italiano. Soprattutto nelle città ad alta densità abitativa, una soluzione come quella dei lampioni smart sviluppata da A2A può davvero fare la differenza. Staremo a vedere quale sarà il livello di utilizzo di questi nuovi punti di ricarica da parte degli automobilisti bresciani e se il progetto pilota di A2A sarà in grado di raggiungere anche altre città nel corso del prossimo futuro.

Cosa ha dichiarato A2A

Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha commentato, in questo modo, l’iniziativa: “Trasformiamo un’infrastruttura essenziale come l’illuminazione pubblica in un motore di innovazione e sostenibilità. Questo progetto rappresenta una sintesi perfetta tra tecnologia, efficienza energetica e servizi per la mobilità elettrica, elementi fondamentali per accelerare la decarbonizzazione delle nostre città”.