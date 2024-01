L’innovazione urbana incontra la sostenibilità nelle strade di Milano con l’introduzione delle colonnine City Plug di A2A, una soluzione rivoluzionaria che promette di trasformare il modo in cui gli automobilisti ricaricano i loro veicoli elettrici.

City Plug: oltre la semplice ricarica

Le City Plug, presentate da A2A, rappresentano un’avanguardia tecnologica nel settore della mobilità elettrica. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha evidenziato come queste colonnine segnino l’inizio di una nuova era nella mobilità urbana. Basandosi su un concetto simile a quello delle ciabatte elettriche domestiche, queste colonnine erogano energia a bassa potenza attraverso la tecnologia Dynamic Load Management, che permette di alimentare fino a 14 veicoli da un unico contatore. Questo approccio non solo massimizza l’efficienza, ma riduce anche sensibilmente i costi di investimento per ogni punto di ricarica.

Con l’obiettivo di installare circa 4.000 nuovi punti di ricarica nei prossimi due anni, A2A mira a quasi triplicare la disponibilità attuale. Le nuove stazioni di ricarica saranno distribuite in 285 punti in tutto il territorio comunale, posizionando Milano come leader in Italia, e tra i primi in Europa, per densità di punti di ricarica pubblica. Questo impegno non solo migliora l’accesso alla ricarica elettrica ma è anche un passo fondamentale nella transizione ecologica della città, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

Design e funzionalità delle colonnine City Plug

Le City Plug si distinguono non solo per la loro funzionalità, ma anche per il loro design innovativo. Realizzate da Giugiaro Architettura, queste colonnine si fondono con eleganza nel tessuto urbano, evitando l’installazione di segnaletica invasiva tipica degli stalli riservati ai veicoli elettrici. La loro presenza nelle aree di parcheggio standard consente agli utenti di collegare i loro veicoli per periodi prolungati, nel rispetto delle normative di sosta. Ogni colonnina, con una potenza di soli 7 kW, è progettata per minimizzare l’impatto sulla rete elettrica cittadina.

Ogni presa delle City Plug è gestita da un software specifico, progettato per ottimizzare la ricarica anche quando il numero massimo di veicoli, 14, è collegato. Questa tecnologia non solo assicura l’efficienza energetica ma anche la praticità per gli automobilisti, che possono sfruttare questi punti di ricarica in modo flessibile e conveniente.

Milano e il futuro della mobilità urbana

La visione di A2A per Milano va oltre il semplice aumento dei punti di ricarica. Con le City Plug, Milano si avvicina alle grandi metropoli mondiali nella mobilità elettrica sostenibile. Questo progetto non solo aumenta la disponibilità di infrastrutture per i veicoli elettrici ma stimola anche l’adozione di tali veicoli da parte dei cittadini, accelerando il processo di transizione ecologica.

Con City Plug, A2A dimostra il proprio impegno nell’essere un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità. L’investimento in infrastrutture innovative è cruciale per supportare la transizione energetica verso una mobilità a zero emissioni. Il progetto presentato evidenzia il ruolo chiave di A2A nel guidare il cambiamento verso un futuro urbano più sostenibile e verde.

In conclusione, le City Plug di A2A a Milano rappresentano un esempio significativo di come l’innovazione tecnologica e l’impegno per la sostenibilità possano andare di pari passo, offrendo soluzioni pratiche e rispettose dell’ambiente per la vita quotidiana dei cittadini. Questa iniziativa non solo migliora l’esperienza di ricarica per gli utenti di veicoli elettrici, ma contribuisce anche a definire un nuovo standard per la mobilità urbana del futuro.