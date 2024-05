Fonte: 123rf Corsa automobilistica su strada

Velocità, competizione e l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile, attenta alle tematiche ambientali e all’inquinamento: sono questi gli ingredienti della seconda edizione della Roma Eco Race, gara automobilistica che è appunto riservata esclusivamente ai mezzi che sono alimentati con propulsioni e carburanti alternativi. La Roma Eco Race fa parte della categoria degli ecorally ed è aperta a tutti, purché siano alla guida di un auto compatibile con il regolamento. La corsa ha inoltre una doppia validità per la gara di regolarità: Trofeo Green Challenge Cup e Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport.

La seconda edizione della Roma Eco Race si tiene in due giorni, il 12 e il 13 ottobre 2024. Il percorso è di circa duecento chilometri e non sarà in realtà solamente limitato alle strade della Capitale: le auto in gara percorreranno le auto di Roma e proseguiranno la propria gara verso l’area dei Castelli Romani e poi verso la provincia di Frosinone per arrivare a Fiuggi, dove è allestito il traguardo.

2° Roma Eco Race: le auto ammesse

I veicoli che possono partecipare alla 2° Roma Eco Race si dividono in tre categoria in base al tipo di alimentazione.

Veicoli Gruppo 1: fanno parte dei veicoli del Gruppo 1 quelli elettrici e comprende le categorie BEV – Battery Electric Vehicles e FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles.

Veicoli Gruppo 2: fanno parte dei veicoli del Gruppo 2 quelli ibridi elettrici ed è dedicato alle categorie MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV – Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV – Extended Range Electric Vehicles.

Veicoli Gruppo 3: fanno parte dei veicoli del Gruppo 3 quelli ICE GPL – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL, ICE CNG – Internal Combustion Engine Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG, ICE HVO – Internal Combustion Engine Biodiesel HVO e ICE H2 – Internal Combustion Engine Hydrogen.

2° Roma Eco Race: parola agli organizzatori

La Roma Eco Race è organizzata da Automobile Club Roma in collaborazione con Punto Gas. «Con l’organizzazione delle prime due edizioni di “Roma Eco Race” nell’ambito del Campionato dedicato alle energie alternative abbiamo coniugato la promozione dello sport automobilistico, nel quadro del nostro ruolo di componente locale della Federazione sportiva in seno al CONI, con l’esigenza di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e della sicurezza stradale», ha spiegato proprio la presidente di Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco. Poi ha aggiunto: «La competizione automobilistica diventa, quindi, un mezzo di narrazione della più ampia sfida verso la transizione energetica».

Alle parole di Giuseppina Fusco hanno fatto eco quelle di Spartaco Lombardelli di Punto Gas: «Roma Eco Race non è solo una competizione, ma si configura come un vero e proprio road show dedicato all’ambiente e alla mobilità sostenibile al quale possono prendere parte mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi a GPL e metano, biocarburanti e anche idrogeno, automobilisti appassionati di ambiente insieme a professionisti e campioni della regolarità».

Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara

La 2° Roma Eco Race si svolge inoltre in contemporanea con la 2° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, gara automobilistica che presenta le stesse caratteristiche ed è riservata agli stessi mezzi ma che è riservata esclusivamente ai giornalisti e ai media del settore dell’automotive.