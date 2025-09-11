Salone di Monaco 2025: Ha i pedali e va a 120 km/h, tutto sulla Cixi Vigoz

Presentata al Salone di Monaco, la Cixi Vigoz unisce pedalata e motore elettrico, raggiunge i 120 km/h e sarà disponibile solo in abbonamento mensile

Foto di Alessandro Marchetti

Alessandro Marchetti

Esperto di automotive

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Pubblicato: 11 Settembre 2025 14:18

Salone di Monaco 2025: Ha i pedali e va a 120 km/h, tutto sulla Cixi Vigoz
Cixi Life Ufficio Stampa
Cixi presenta un nuovo esempio di micro mobilità sostenibile e irriverente

Al Salone di Monaco non mancano mai le sorprese, ma questa volta l’attenzione si è concentrata su un veicolo che sembra uscito da un film di fantascienza: la Cixi Vigoz. Tre ruote, due posti in fila, un design che ricorda una capsula spaziale, ma soprattutto una caratteristica unica: si guida… a pedali. Un’idea che mescola mobilità elettrica e forza muscolare in un modo che nessuno si aspettava e che potrebbe cambiare il modo in cui immaginiamo gli spostamenti in città. Con un’accelerazione che arriva fino a 120 km/h, non è un giocattolo, ma una provocazione concreta al concetto di auto urbana.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.