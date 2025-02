Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock In Italia la stazione di ricarica per auto elettriche più potente del sud Europa

I possessori di auto elettriche in Italia non dovranno più temere di restare a secco e dover attendere tanto per la ricarica della propria vettura, perché nel nostro Paese è arrivata la stazione più potente del sud Europa. Non solo forte, ma anche un hub ultraveloce che presto sarà presente in diverse città del Bel Paese e che, intanto, i cittadini di Milano e dintorni possono già sfruttare dando importanti feedback sul suo operato.

La stazione di ricarica più potente

Ad Assago, alle porte di Milano, a fine gennaio 2025 è arrivata la stazione di Electrip, joint venture tra Wren House Infrastructure e Zorlu Enerji, destinata a rivoluzionare il pieno per le auto elettriche. Se fin qui uno dei limiti al passaggio verso la mobilità alla spina è stato principalmente quello legato alle tempistiche di ricarica, con l’hub presente nella città meneghina ogni problema è cancellato.

Con Electrip, infatti, i tempi di ricarica diminuiscono sensibilmente, perché tra velocità e potenza della stazione rigenerare l’energia delle vetture elettriche sarà una passeggiata.

L’hub di ricarica, infatti, ha al suo interno 16 colonnine ultraveloci da 400 kW ciascuna e con due punti di ricarica ciascuno, per un totale di 6,4 MW erogati. Insomma, una stazione per tutti. In più, numeri alla mano, le auto possono ricaricarsi celermente, con un primo step che permette in appena 15 minuti di avere 300 km di autonomia. Giusto il tempo di andare al bar a prendere un caffè.

Energia che, sottolinea l’azienda, è prodotta al 100% da fonti rinnovabili, rendendo ancor più sostenibile la scelta dell’elettrico.

Dove si trova la stazione di ricarica

Electrip si trova, come detto, ad Assago (in provincia di Milano) nel Business Park di Milanofiori Nord. Si tratta di una posizione strategica, in quanto è proprio all’inizio dell’autostrada A7 Milano – Genova e delle tangenziali sulle direttrici che portano a Torino, Venezia a Bologna.

Si tratta, di fatto, della stazione più potente del sud Europa, modello da seguire per un futuro roseo per la transizione verso l’elettrico. Infatti a oggi si contano 256 connettori in Italia e oltre 6.000 tra il Vecchio Continente e la Turchia, ma l’azienda non si fermerà di certo qui.

Quello di Assago è il fiore all’occhiello, ma nel 2025 l’obiettivo è quello di avere 360 connettori nuovi in Italia, mentre nei prossimi cinque anni gli investimenti saranno ricchi per permettere di raggiungere sempre più città e aumentare sensibilmente la presenza sul territorio nazionale.

“Questo hub rappresenta molto più di una stazione di ricarica, è la manifestazione concreta della nostra visione di facilitare la transizione alla mobilità elettrica attraverso soluzioni di ricarica potenti, accessibili e sostenibili” ha detto Giovanni Fornaro, Country Director di Electrip Italia sottolineando l’intenzione di dare una mano al passaggio verso la mobilità alla spina.

Quanto costa ricaricare l’auto

Per poter ricaricare la propria auto elettrica nelle postazioni Electrip sarà necessario scaricare l’app e iscriversi, senza costi. Inserendo i propri dati e gli estremi della carta di credito, dalla quale verranno prelevati 50 centesimi come verifica, sarà quindi possibile dare il via alla ricarica pagando 0,5 euro al kW.

Per i non membri, invece, il costo sarà maggiorato, a 0,6 euro al kW. La differenza tra membri e non sta proprio qui, ovvero alla tariffa maggiore per chi non fa parte di Electrip. Anche perché, al momento, non è prevista alcuna quota di abbonamento mensile (l’azienda non esclude la possibilità in futuro).