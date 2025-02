Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Stellantis punta sulla guida autonoma

Stellantis punta forte sulla guida autonoma come prossima tecnologia da integrare all’interno della sua gamma di veicoli. In particolare, l’azienda, che sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti dopo l’addio del CEO Tavares e gli scarsi risultati del programma di elettrificazione, punta sull’integrazione di una soluzione di Livello 3 SAE, che sia in grado di garantire la guida autonoma con mani libere e occhi chiusi, andando ad affiancare le funzionalità di Livello 2 (mani sul volante) e di Livello 2+ (mani libere, occhi sulla strada).

Ad anticipare il futuro di Stellantis, per il settore della guida autonoma, è la presentazione avvenuta oggi di STLA AutoDrive 1.0. Si tratta del primo sistema di guida autonoma che Stellantis ha sviluppato internamente. Tale sistema rientra in un programma più articolato che punta a sfruttare varie tecnologie per migliorare la gamma di veicoli del gruppo. Andiamo a vedere, quindi, tutti i dettagli in merito all’annuncio di oggi dell’azienda.

Debutta STLA AutoDrive 1.0

Con l’annuncio di STLA AutoDrive 1.0, che va ad affiancarsi a STLA Brain e STLA Smart Cockpit, il Gruppo Stellantis registra un importante passo in avanti nel settore della guida autonoma. Come sottolineato in apertura, infatti, il nuovo sistema annunciato oggi punta a offrire una guida a mani libere e occhi chiusi (Livello 3 SAE) fino a una velocità massima di 60 km/h, permettendo al conducente di poter distogliere l’attenzione dalla strada e togliere le mani dal volante.

Una tecnologia di questo tipo potrà essere utilizzata, naturalmente, solo in accordo alle normative locali che regolano la circolazione. STLA AutoDrive garantirà, inoltre, le funzionalità di Livello 2 (mani sul volante) e di Livello 2+ (mani libere, occhi sulla strada), anche per un livello di velocità superiore a quello che limita il Livello 3. Stellantis ha chiarito che sarà il sistema stesso ad avvisare l’utente in merito alla possibilità di poter attivare le funzioni di Livello 3, sulla base dell’analisi delle condizioni del traffico e dell’ambiente intorno alla vettura. Secondo Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, STLA AutoDrive: “migliorerà l’esperienza di guida, rendendo l’esperienza a bordo più efficiente e piacevole”. Il nuovo sistema sviluppato da Stellantis potrà contare su diverse novità in futuro che andranno ad arricchire le funzionalità a disposizione della clientela.

Tante novità in futuro

Come lascia intendere anche la presenza di “1.0” nel nome del nuovo sistema, STLA AutoDrive registrerà tante evoluzioni nel corso del prossimo futuro, con l’obiettivo di migliorare sempre di più, andando ad arricchire le funzionalità messe a disposizione agli automobilisti. In particolare, l’azienda ha già fissato alcuni obiettivi per la sua piattaforma dedicata alla guida autonoma. Con i prossimi aggiornamenti, infatti, l’obiettivo è garantire un funzionamento a mani libere e con occhi chiusi a velocità superiori. La Casa punta a spingersi fino a 95 km/h, rendendo, quindi, il sistema più reattivo rispetto alla versione attuale. In più per alcuni modelli si punterà su un’automazione off-road migliorata, che potrebbe tradursi in sistemi ancora più sofisticati per la guida autonoma in contesti più liberi. Maggiori dettagli in merito a quelle che saranno le novità in arrivo da Stellantis potrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi.