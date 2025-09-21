Stellantis, anteprima mondiale del primo prototipo con Intelligent Battery Integrated System: ecco come funziona la tecnologia e quali sono i vantaggi

Ufficio Stampa Stellantis Stellantis, il nuovo prototipo con tecnologia IBIS.

La collaborazione tra Stellantis e Saft ha dato vita a un innovativo prototipo di veicolo dotato della tecnologia IBIS: un progetto che potrebbe segnare una svolta epocale nel mondo delle auto elettriche.

Il sistema integrato di batterie intelligenti IBIS migliora l’uso dello spazio nel veicolo, andando a semplificare la manutenzione ed eliminando la necessità di avere componenti separati per il caricabatteria e l’inverter.

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare una soluzione energetica per accumulo e conversione elettrica, caratterizzata da elementi come la maggiore efficienza, la sostenibilità e la convenienza economica.

Con IBIS il powertrain elettrico viene reimmaginato, incorporando le funzioni di inverter e caricatore direttamente nella batteria, a prescindere dalla chimica o dall’applicazione. L’architettura supporta sia la corrente alternata che la corrente continua, consentendo di alimentare direttamente il motore elettrico o la rete.

Il primo modello elettrico a batteria completamente funzionante ed equipaggiato con IBIS è la nuova Peugeot E-3008, costruita sulla piattaforma STLA Medium: il prototipo è il frutto di anni di progettazione, modellazione e simulazioni di Stellantis e Saft.

Quali sono i vantaggi della nuova tecnologia IBIS

I vantaggi della tecnologia IBIS sono molteplici, a cominciare da quelli relativi all’efficienza e alle prestazioni delle auto elettriche: l’efficienza energetica migliora fino al 10% nel ciclo WLTC e la potenza di un 15%, nonostante le dimensioni della batteria restino le stesse.

Il tutto si traduce anche in un risparmio di peso e spazio: il peso della vettura scende di 40 chilogrammi e lo spazio ricavato è di 17 litri di volume, permettendo così una migliore aerodinamica e una flessibilità di progettazione.

La manutenzione diventa sempre più semplice e aumenta il potenziale di riutilizzo delle batterie rigenerate in applicazioni automobilistiche e stazionarie. Grandi vantaggi anche in termini di tempi di ricarica: dai primi risultati emerge una riduzione del 15% e un risparmio energetico del 10%.

Nel mese di giugno del 2025 è iniziata la fase 2 del progetto: l’attenzione è rivolta su prove in condizioni di guida reale che potrebbero consentire l’integrazione definitiva della tecnologia IBIS in tutti i veicoli di serie di Stellantis entro la fine del decennio. Tale tecnologia, oltre all’automotive, potrebbe essere impiegata anche nel settore ferroviario, marittimo, aerospaziale e dei centri dati.

Innovazione e semplificazione

Ned Curic che ricopre il ruolo di Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis ha parlato così della nuova tecnologia:

“Questo progetto riflette la nostra convinzione che la semplificazione è innovazione. Ripensando e semplificando l’architettura del gruppo propulsore elettrico, lo stiamo rendendo più leggero, più efficiente e più conveniente. Queste sono le innovazioni che ci aiutano a fornire ai nostri clienti veicoli elettrici migliori e più convenienti”.

Gli fa eco Hervé Amossé, EVP Energy Storage Systems di Saft: