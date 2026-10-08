Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Ufficio Stampa Stellantis Uber e Stellantis insieme per la mobilità autonoma di livello 4

Il settore dei trasporti sta vivendo una transizione epocale, guidata dalla convergenza tra elettrificazione, intelligenza artificiale e modelli di trasporto su richiesta. In questo contesto di continua trasformazione, l’annuncio della collaborazione strategica tra il gruppo automobilistico Stellantis, la società specializzata in intelligenza artificiale Wayve e il colosso del ride-hailing Uber segna un punto di svolta fondamentale per la commercializzazione dei veicoli senza conducente a livello globale.

Attraverso un memorandum d’intesa firmato fra le tre realtà, la partnership punta a sviluppare, testare e distribuire su larga scala veicoli autonomi di Livello 4. Si tratta di automobili capaci di muoversi in completa autonomia e senza alcun intervento umano all’interno di aree geografiche e condizioni operative ben definite.

A differenza delle iniziative isolate del passato, questo progetto unisce in un unico ecosistema integrato i tre pilastri indispensabili per rendere sostenibile e scalabile la tecnologia self-driving: la produzione industriale dell’hardware automobilistico, l’elaborazione del software algoritmico e l’infrastruttura commerciale per la distribuzione del servizio ai consumatori.

Il triplo pilastro dell’alleanza: competenze complementari

La forza principale dell’accordo risiede nella complementary strategica delle tre aziende coinvolte. Spesso la guida autonoma ha incontrato ostacoli di commercializzazione proprio a causa del divario tra le competenze informatiche e la capacità di produrre automobili su scala industriale. Questa sinergia supera tale limite assegnando a ciascun partner un ruolo preciso e ben delineato:

Stellantis (progettazione hardware e produzione su scala): il gigante automotive sviluppa e produce i veicoli basati sulle sue specifiche piattaforme denominate L4-Ready Platforms . Queste architetture automobilistiche nascono fin dalla fabbrica con l’integrazione di sensori avanzati (come radar, telecamere e lidar) e, soprattutto, con la ridondanza dei sistemi critici. Elementi di sicurezza per ciò che riguarda frenata, sterzo e alimentazione elettrica sono raddoppiati per garantire la massima sicurezza anche in caso di guasto improvviso di uno dei componenti;

(progettazione hardware e produzione su scala): il gigante automotive sviluppa e produce i veicoli basati sulle sue specifiche piattaforme denominate . Queste architetture automobilistiche nascono fin dalla fabbrica con l’integrazione di sensori avanzati (come radar, telecamere e lidar) e, soprattutto, con la ridondanza dei sistemi critici. Elementi di sicurezza per ciò che riguarda frenata, sterzo e alimentazione elettrica sono raddoppiati per garantire la massima sicurezza anche in caso di guasto improvviso di uno dei componenti; Wayve (intelligenza artificiale ed elaborazione software): la tech company britannica fornisce il “cervello” informatico del robotaxi. Il software di guida autonoma di Wayve si distingue dai sistemi tradizionali grazie a un approccio innovativo basato sull’apprendimento profondo (end-to-end AI), capace di interpretare scenari urbani complessi in modo adattivo e naturale;

(intelligenza artificiale ed elaborazione software): la tech company britannica fornisce il “cervello” informatico del robotaxi. Il software di guida autonoma di Wayve si distingue dai sistemi tradizionali grazie a un approccio innovativo basato sull’apprendimento profondo (end-to-end AI), capace di interpretare scenari urbani complessi in modo adattivo e naturale; Uber (piattaforma di distribuzione e flotta commerciale): il leader mondiale dei servizi di mobilità integrata mette a disposizione la propria rete e la propria applicazione mobile, utilizzata quotidianamente da centinaia di milioni di utenti. Uber gestirà l’instradamento della flotta, l’assegnazione dei viaggi e la relazione commerciale con il cliente finale.

Come funziona la tecnologia di guida con l’IA di Wayve

Il vero motore tecnologico di questa flotta autonoma è rappresentato dall’architettura software fornita da Wayve. Storicamente, molti progetti di guida autonoma si sono basati sulla mappatura in altissima definizione delle singole strade, un sistema che richiede continui aggiornamenti costosi e limita il funzionamento delle vetture esclusivamente alle aree geografiche precedentemente mappate centimetro per centimetro.

Wayve adotta invece un modello basato sull’intelligenza artificiale end-to-end. Il software elabora direttamente i flussi di dati provenienti dai sensori del veicolo e, attraverso reti neurali avanzate, apprende le regole della guida e del comportamento stradale in modo analogo all’apprendimento umano. I vantaggi principali di questa impostazione tecnologica includono:

elevata capacità di generalizzazione : il veicolo è in grado di interpretare situazioni impreviste, cantieri temporanei o comportamenti anomali dei pedoni senza la necessità di un’istruzione rigida pre-programmata;

: il veicolo è in grado di interpretare situazioni impreviste, cantieri temporanei o comportamenti anomali dei pedoni senza la necessità di un’istruzione rigida pre-programmata; scalabilità immediata : non essendo vincolata a mappe ad alta definizione specifiche per ciascuna città, la tecnologia può essere trasferita ed estesa rapidamente in nuovi contesti urbani, mercati e nazioni con costi di adattamento estremamente contenuti;

: non essendo vincolata a mappe ad alta definizione specifiche per ciascuna città, la tecnologia può essere trasferita ed estesa rapidamente in nuovi contesti urbani, mercati e nazioni con costi di adattamento estremamente contenuti; evoluzione continua: ogni chilometro percorso dalla flotta contribuisce all’addestramento globale dei modelli di machine learning, migliorando costantemente la fluidità e la sicurezza della guida.

La piattaforma L4-Ready di Stellantis: la sicurezza al centro

L’integrazione di un software di intelligenza artificiale sofisticato richiede una struttura automobilistica all’altezza. Un veicolo privo di conducente umano deve garantire standard di sicurezza e affidabilità superiori a quelli delle vetture tradizionali.

Per rispondere a questo requisito, Stellantis ha ingegnerizzato le sue L4-Ready Platforms, pensate fin dalla fase di progettazione iniziale per accogliere l’hardware della guida autonoma di Livello 4. I veicoli forniti dal gruppo automobilistico integrano direttamente nelle linee di montaggio sia l’array completo dei sensori, sia i moduli di calcolo ad alte prestazioni necessari all’elaborazione dei dati in tempo reale.

La caratteristica essenziale di queste piattaforme è la ridondanza sistemica. In un veicolo di Livello 4, non esiste un conducente pronto a riprendere il volante in caso di malfunzionamento. Stellantis ha quindi integrato doppi circuiti per l’impianto frenante, doppi attuatori per lo sterzo e linee di alimentazione elettrica isolate. Qualora dovesse verificarsi un’anomalia tecnica in uno dei componenti principali, il sistema secondario entra in funzione istantaneamente, consentendo al robotaxi di proseguire in sicurezza o di accostare senza alcun pericolo per gli occupanti o per gli altri utenti della strada.

L’esperienza utente: prenotare un robotaxi con l’app Uber

Dal punto di vista del consumatore finale, la complessità tecnologica e ingegneristica dell’alleanza si traduce in un’interfaccia estremamente semplice e familiare. L’accesso ai servizi di trasporto autonomo avverrà direttamente tramite l’applicazione Uber già presente sugli smartphone di milioni di utenti. L’esperienza di utilizzo seguirà passaggi chiari e privi di intoppi:

richiesta della corsa : l’utente apre l’app Uber, inserisce la propria destinazione e, se presente nell’area di copertura del servizio autonomo, può selezionare l’opzione di viaggio tramite robotaxi;

: l’utente apre l’app Uber, inserisce la propria destinazione e, se presente nell’area di copertura del servizio autonomo, può selezionare l’opzione di viaggio tramite robotaxi; arrivo del veicolo : la piattaforma di Uber elabora la richiesta e assegna il viaggio al veicolo autonomo Stellantis più vicino. L’utente visualizza sulla mappa il percorso di avvicinamento della vettura;

: la piattaforma di Uber elabora la richiesta e assegna il viaggio al veicolo autonomo Stellantis più vicino. L’utente visualizza sulla mappa il percorso di avvicinamento della vettura; sblocco e salita a bordo : all’arrivo dell’auto, il passeggero può sbloccare le portiere direttamente dal proprio telefono. All’interno dell’abitacolo, interfacce touch e display dedicati forniscono informazioni trasparenti sul percorso, sulla velocità e sullo stato della guida;

: all’arrivo dell’auto, il passeggero può sbloccare le portiere direttamente dal proprio telefono. All’interno dell’abitacolo, interfacce touch e display dedicati forniscono informazioni trasparenti sul percorso, sulla velocità e sullo stato della guida; svolgimento del viaggio: il veicolo effettua il tragitto in totale autonomia, gestendo il traffico cittadino, gli incroci e le fermate. In caso di necessità o domande durante la corsa, i passeggeri possono mettersi in contatto immediato con la centrale di supporto da remoto tramite la vettura o l’app.

Questa scelta di integrazione elimina la necessità di far scaricare ai clienti nuove applicazioni o di abituarli a nuove interfacce operative, velocizzando l’accettazione culturale del trasporto senza conducente.

Prospettive di mercato ed espansione globale

La partnership strategica tra Stellantis, Wayve e Uber si inserisce in un quadro di forte competizione industriale globale nel campo della mobilità senza conducente. Mercati chiave come gli Stati Uniti, la Cina e diverse metropoli asiatiche vedono già la presenza attiva di diversi operatori legati ai robotaxi.

L’alleanza mira a realizzare progetti pilota e test su strada focalizzati su un’espansione progressiva che coinvolgerà primariamente le grandi aree urbane dell’Europa e del Nord America, per poi estendersi ulteriormente a livello globale. L’Europa, in particolare, rappresenta un campo di prova determinante, caratterizzato da regole di circolazione stringenti, centri storici complessi e normative severe in materia di sicurezza stradale.

Unendo la capacità industriale di Stellantis di produrre volumi elevati a costi competitivi, la flessibilità dell’intelligenza artificiale di Wayve e la presenza capillare sul mercato di Uber, l’accordo getta le basi per la democratizzazione della guida autonoma. L’obiettivo a lungo termine è trasformare il robotaxi da servizio di nicchia o sperimentale a una componente centrale, sicura ed efficiente del trasporto pubblico e privato delle città del futuro.