Tesla, dopo un 2024 in flessione punta a rilanciarsi con un nuovo modello. L'auto in questione rappresenterà l'entry level del marchio e quindi sarà ad un prezzo modico

Fonte: ANSA Tesla, dopo la flessione una nuova entry level

Il mercato dell’auto ha vissuto un 2024 di grande contrazione, i numeri sono stati al ribasso quasi per tutti e persino Tesla ha fatto segnare una flebile frenata. Alla fine del 2024, infatti, le consegne totali sono risultate dell’1,07% inferiori rispetto al 2023. I ricavi automobilistici del Gruppo hanno fatto registrare una flessione del 6%. Allo stesso modo però, grazie ad altri introiti derivati da servizi e business energetico, il fatturato totale è salito comunque dell’1%.

A pesare su questa flessione di Tesla ci ha pensato non solo l’andamento di un mercato che in generale è sempre più in crisi, ma anche e soprattutto la concorrenza che è in perenne crescita. La forza da sempre dell’azienda di Elon Musk è stata l’aver anticipato i tempi rispetto agli altri. Il colosso americano, infatti, è nato nel 2003 ed è stato tra i primi ad interessarsi alla tecnologia elettrica nel campo delle automobili.

I motivi della flessione e le possibili soluzioni

Questo inevitabilmente ha portato oggi Tesla ad avere un vantaggio industriale e tecnologico di anni rispetto a gran parte della concorrenza. Quel gap però si sta assottigliando ogni anno che passa e i marchi che si stanno specializzando nell’elettrico sono sempre maggiori. C’è poi la Cina, con il Governo di Pechino che ha investito tantissimo in questo settore e oggi sta raccogliendo i frutti.

Tesla però non demorde e ha già annunciato che nel 2025 intende ritornare a crescere grazie a diverse novità. Per prima cosa un nuovo modello più economico e poi c’è il progetto dei robotaxi che dovrebbe partire in alcune località in America. Musk inoltre al momento, proprio negli Stati Uniti, ha il totale appoggio del suo amico Donald Trump, neoeletto presidente. Chissà che da questo forte legame non possa nascere anche qualche buona opportunità di business per Tesla.

Una nuova entry level

Per fronteggiare questa leggera flessione Tesla metterà in campo una nuova vettura, una entry level dal costo contenuto così da rendere il marchio maggiormente accessibile. Il direttore finanziario del marchio, Vaibhav Taneja, durante la presentazione dei conti 2024 ha annunciato l’arrivo di quest’auto. Al momento il veicolo base del brand è la Model 3, che ha un prezzo di listino di quasi 37mila euro. A questo punto è facile pensare che questa nuova vettura, di cui non si conosce ancora il nome, dovrebbe costare sotto i 35mila euro.

In particolare Taneja ha annunciato che il 2025 sarà ricco di novità per Tesla. L’entry level farà il proprio esordio nella prima metà di quest’anno, poi toccherà ad altri modelli che andranno ad ampliare la gamma di prodotti. L’azienda statunitense punta su auto premium, ma allo stesso tempo sta cercando di strizzare un occhio all’accessibilità economica delle proprie vetture. Con buona probabilità potrebbe finalmente arrivare una versione base del Cybertruck e il restyling della Model Y oltre a una versione base della Model 3. Insomma Tesla non demorde e dopo la leggera flessione del 2024 punta subito a riprendersi la scena. Inoltre, cosa da non dimenticare, l’azienda con molta probabilità beneficerà degli introiti derivanti dalla vendita dei crediti green a quelle Case che non riusciranno a tenere gli standard di emissioni richiesti dall’Europa.