Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Il mondo dell’automobilismo sta assistendo a una svolta significativa con l’introduzione di tecnologie innovative nel campo del retrofit, ovvero la conversione di veicoli con motore a combustione interna (ICE) in ibridi elettrici. Una delle innovazioni più promettenti in questo settore è la tecnologia REVR, acronimo di Rapid Electric Vehicle Retrofit. Questa soluzione, sviluppata dall’allievo di design dell’Università RMIT, Alexander Burton, e vincitrice del prestigioso Australian James Dyson Award 2023, promette di trasformare le auto diesel in ibride elettriche con una spesa contenuta.

Retrofit: una soluzione economica ed ecologica

Negli ultimi anni, il mercato ha visto l’introduzione di vari kit per il retrofit di veicoli diesel e a benzina. Queste soluzioni offrono un’opportunità per rendere più ecologici i mezzi di trasporto esistenti senza necessità di ingenti investimenti. I costi per tali interventi possono variare notevolmente, partendo da circa 6.000 euro per piccole utilitarie e arrivando fino a 35.000 euro per veicoli di grossa cilindrata. In alcuni paesi, tra cui l’Italia, sono disponibili incentivi specifici per favorire il passaggio all’elettrico attraverso il retrofit.

Verso un kit di ibridizzazione auto a meno di 3.000 euro

Il mercato sta per accogliere un’opzione ancora più conveniente: un kit capace di convertire le vecchie auto ICE in ibride elettriche a meno di 3.000 euro e in meno di mezza giornata. Questa è la premessa innovativa della tecnologia REVR, che mira a democratizzare l’accesso alla mobilità elettrica.

Come funziona REVR: una soluzione semplice ed efficace

Il kit REVR si distingue per la sua semplicità. Il processo non richiede la rimozione del motore a combustione interna, ma si concentra sull’aggiunta di componenti. Il fulcro del sistema è un motore piatto da 50 kW, ad alta densità di potenza e raffreddato a liquido, posizionato tra le ruote posteriori e i freni a disco. Questo motore elettrico a flusso assiale è facilmente installabile anche da chi non possiede competenze specifiche nel settore automobilistico.

Integrazione senza compromessi

Il design innovativo consente di mantenere in funzione l’ICE e i sistemi di frenatura idraulica originali dell’auto. “Grazie alla configurazione che mantiene il freno a disco e la ruota montati sul rotore del motore, questi componenti possono ruotare liberamente, permettendo al sistema di frenatura e al motore a combustione interna di operare senza intoppi“, spiega Burton sul sito del James Dyson Award.

Un kit completo per un retrofit efficace

Il sistema REVR include anche un pacco batterie da 15 kWh e un controller, che possono essere alloggiati nel vano della ruota di scorta o nel bagagliaio. Ulteriori componenti elettrici sono previsti per garantire il funzionamento di elementi essenziali come l’aria condizionata e il riscaldamento.

Un futuro di facile accesso alla mobilità elettrica

Attualmente, il kit REVR è in fase di sviluppo, con Burton in attesa di registrare il brevetto e testando il prototipo V1. Sebbene ci siano ancora alcune incognite da risolvere, come la gestione dello switch tra i due tipi di alimentazione, l’obiettivo è ambizioso: rendere possibile la conversione di qualsiasi veicolo ICE in elettrico con una conoscenza specialistica minima.

REVR: una svolta sostenibile nell’automobilismo

Con REVR, Burton non solo propone una soluzione economica per la conversione in ibrido, ma apre anche la strada a una mobilità più sostenibile. Questa tecnologia rappresenta un passo significativo verso la riduzione dell’impatto ambientale dei veicoli esistenti, offrendo una soluzione pratica e accessibile a un ampio pubblico.

Retrofit auto diesel: un investimento per il futuro

Investire in un kit di retrofit come REVR può rivelarsi una scelta intelligente per chi desidera adottare una soluzione più ecologica senza rinunciare al proprio veicolo attuale. Con il costante aumento dei prezzi dei veicoli nuovi e la crescente preoccupazione per l’ambiente, il retrofit si sta affermando come una soluzione praticabile e sostenibile.

In conclusione, la tecnologia REVR rappresenta una svolta nel campo del retrofit automobilistico, offrendo una soluzione pratica, economica e sostenibile per trasformare i veicoli diesel in ibride elettriche. Con il suo approccio innovativo e la facilità di installazione, REVR promette di rendere l’ibridizzazione accessibile a tutti, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti su strada.