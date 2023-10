Citroën Ami sfida in pista Filippo Tortu: una corsa verso la sostenibilità

All’Arena Civica Gianni Brera di Milano si parla di sfida senza precedenti tra la Citroën Ami – 100% ëlectric e il velocista olimpico italiano Filippo Tortu. Un evento che ha catturato l’attenzione di appassionati di sport e sostenibilità. Questo straordinario incontro segna un passo avanti nel percorso di Citroën verso una mobilità più ecologica e ispira i giovani atleti, e non solo , a perseguire i loro obiettivi con determinazione e sostenibilità.

L’evento è parte integrante del progetto “CITROËN DRIVE ALL ELECTRIC,” un iniziativa di Citroën finalizzata a sostenere e guidare la transizione energetica verso una mobilità più sostenibile. La sfida tra la Citroën Ami – 100% ëlectric e Filippo Tortu rappresenta l’incarnazione di questa visione, mettendo in luce i valori fondamentali del marchio: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia.

L’evento non è solo una celebrazione della mobilità elettrica ma rappresenta anche un passo avanti nel percorso educativo di Citroën. Con il progetto “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport,” Citroën sponsorizza 20 società sportive per interagire con i giovani atleti, promuovendo valori positivi come l’impegno, la tenacia, il gioco di squadra, la lealtà e il rispetto per l’avversario. E poi lui...Filippo Tortu, con il suo straordinario percorso sportivo, incarna perfettamente questi valori ed è il testimonial ideale per ispirare i giovani.

La Citroën Ami – 100% ëlectric è stata scelta come avversaria di Tortu per questa sfida ecologica. Questo veicolo ultracompatto è versatile, moderno e accessibile a tutti. Con la possibilità di guida a partire dai 14 anni e il solo requisito di un certificato di idoneità patente AM, la Citroën Ami offre una soluzione di mobilità ideale per i giovani. Con zero emissioni di CO2, la vettura può raggiungere un’autonomia fino a 75 km grazie a una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, ricaricabile in meno di 4 ore tramite una presa elettrica standard da 220V con il cavo incluso.

Con il suo palmares di successi, tra cui la medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2021 e il titolo di primo italiano a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri, Tortu è un esempio di determinazione e talento nel mondo dello sport italiano. La sua ambizione di superare il suo idolo, Pietro Mennea, è stata ulteriormente ispirata grazie alla partnership con Citroën, che gli ha permesso di condurre allenamenti unici utilizzando la Citroën Ami – 100% ëlectric e la My Ami Buggy.

Citroën Ami rappresenta invece un mezzo di trasporto ecologico ma anche una compagna di viaggio per gli atleti, in questo caso, che perseguono i propri obiettivi con impegno e sostenibilità. La sfida tra Filippo Tortu e la Citroën Ami dimostra che lo sport e la mobilità sostenibile possono andare di pari passo, ispirando le nuove generazioni a perseguire i propri sogni con passione e responsabilità verso l’ambiente.