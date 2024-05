Volkswagen Tiguan

La Volkswagen Tiguan sta per diventare maggiorenne ma, prima di compiere diciotto anni, la casa automobilistica tedesca le ha fatto un regalo: un nuovo restyling. È arrivata infatti la Volkswagen Tiguan 2024, la terza versione del SUV che era nato nel 2007 e che nel corso degli anni ha saputo conquistare numerosi automobilisti in tutto il mondo. Ma quali sono le differenze tra la nuova versione e la precedente? Quali sono le caratteristiche della Volkswagen Tiguan 2024? Quanto costa? Andiamo ora a conoscere meglio e nel dettaglio la nuova versione del SUV tedesco e a rispondere a tutte queste domande (ma non solo).

Volkswagen Tiguan: la storia dell’auto

Lo sapete perché la Volkswagen Tiguan si chiama così? Quando fu lanciata la prima versione, nel 2007, sulla rivista tedesca Auto Bild fu lanciato un sondaggio riguardo al nome da dare all’auto. I due più votati furono Tigre e Iguana e il nome Tiguan nasce proprio dalla fusione di questi due nomi.

Nel 2011, a distanza di quattro anno dalla nascita, la Volkswagen Tiguan fu sottoposta a un primo restyling dal punto di vista estetico ma il vero cambiamento avvenne solamente nel 2015, quando al Salone di Francoforte venne presentata la seconda generazione, che arrivò poi sul mercato l’anno successivo, nel 2016. Le differenze in questo caso non furono solamente minime, l’auto infatti venne ridisegnata da zero tanto da apparire come una lontana parente della precedente versione.

Nel 2020 è stato poi portato a termine un nuovo restyling, paragonabile a quello del 2011 della prima versione. Ora, nel 2024, è arrivata la terza generazione della Volkswagen Tiguan con tante novità, nuove tipologie di motorizzazioni, sistemi di sicurezza all’avanguardia e molto altro ancora.

Volkswagen Tiguan 2024: le dimensioni

La Volkswagen Tiguan 2024, come da tradizione di quest’automobile, è un’auto molto spaziosa, nella quale è possibile affrontare anche viaggi lunghi in cinque persone restando comodi. La lunghezza è di poco superiore a 4,5 metri, la larghezza è di circa 1,8 metri mentre l’altezza è di oltre due metri. Anche il bagagliaio è molto spazioso e tra l’altro lo spazio per riporre valigie o pacchi può aumentare abbattendo i sedili posteriori. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono tutte le dimensioni della Volkswagen Tiguan 2024.

Lunghezza Volkswagen Tiguan 2024: 4,539 metri.

Larghezza Volkswagen Tiguan 2024: 1,842 metri.

Altezza Volkswagen Tiguan 2024: 2,140 metri.

Passo Volkswagen Tiguan 2024: 2,676 metri.

Capacità bagagliaio Volkswagen Tiguan 2024: 652 litri.

Capacità bagagliaio Volkswagen Tiguan 2024 abbattendo i sedili posteriori: 1.650 litri.

Capacità serbatoio Volkswagen Tiguan 2024: 55 litri.

Volkswagen Tiguan 2024: gli allestimenti disponibili

La nuova Volkswagen Tiguan 2024 è disponibile in quattro allestimenti differenti, ognuno con le proprie caratteristiche e con prezzi diversi. I quattro allestimenti sono: Edition Plus, Life, Elegante e R-Line.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Edition Plus: fra i quattro allestimenti disponibili questo è quello base ma è anche quello più interessante per gli automobilisti maggiormente attenti alle questioni legate alle emissioni di CO2 nell’ambiente. Fra i quattro allestimenti, l’Edition Plus è infatti l’unico che prevede anche una motorizzazione ibrida (Mild-Hybrid o Plug-In Hybrid) oltre che quella diesel. Il fatto che sia l’allestimento base non deve trarre in inganno, gli optional di serie sono comunque molti: dai cerchi in lega con superficie diamantata ai fari IQ Light LED Performance, passando dal climatizzatore “Air Care Climatronic” con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore, l’App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto e la videocamera pre la retromarcia.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Life: scegliendo questo allestimento è possibile acquistare l’auto solamente con un’alimentazione diesel. Anche in questo caso sono presenti numerosi optional di serie, dal Park Assist (il sistema di assistenza al parcheggio) alla videocamera per la retromarcia, poi l’App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto ma anche il Sistema Start & Stop con recupero dell’energia in frenata.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Elegance: anche scegliendo l’allestimento Elegance la Volkswagen Tiguan 2024 è disponibile solamente con motorizzazione diesel. Fra gli optional più interessanti presenti in questa versione, che non sono previsti negli allestimenti precedentemente descritti, troviamo i sedili anteriori comfort sport e con funzione massaggio, l’Easy Open & Close, ovvero il cofano bagagliaio dotati di sensori di apertura e chiusura e telecomando a distanza.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento R-Line: come nelle versioni Life ed Elegance, anche con l’allestimento R-Live la Volkswagen Tiguan 2024 è disponibile solamente con una motorizzazione diesel. Le differenze principali tra questa versione e le altre si possono notare a una prima occhiata: i mancorrenti cromati, i cerchi in lega differenti da 19″, i Cristalli insonorizzati e vetri posteriori oscurati.

Volkswagen Tiguan 2024: il motore ibrido e l’autonomia della batteria

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Volkswagen Tiguan 2024 è certamente il motore ibrido. Il motore a benzina TSI di ultima generazione, unito al motore elettrico, permette all’auto di avere una potenza di sistema combinata.

Per la versione Plug-In Hybrid i tempi di ricarica sono di circa due ore e mezza: questi tempi di riferiscono alla ricarica a corrente alternata a 11 kW, in pratica quella alle tradizionali colonnine di ricarica pubbliche e le wallbox domestiche che si possono installare nel proprio garage o nel proprio cortile. Se invece la Volkswagen Tiguan 2024 Plug-In Hybrid dovesse essere collegata a una fonte di corrente continua che raggiunge i 40 kW, i tempi di ricarica calerebbero drasticamente: basterebbe infatti appena mezz’ora per caricare la batteria dal 10% all’80%.

Sono ottimi anche i dati che riguardano l’autonomia della batteria: con la nuova Volkswagen Tiguan 2024 è infatti possibile percorrere oltre cento chilometri in modalità completamente elettrica (ovviamente il dato dell’autonomia dipende da vari fattori, tra i quali la velocità di marcia).

Volkswagen Tiguan 2024: il prezzo

Ma quanto costa la Volkswagen Tiguan 2024? Il prezzo dipende dal tipo allestimento scelto ma anche da tutti gli altri optional che si vogliono aggiungere ma anche dal colore scelto della carrozzeria. Se si decide di acquistarla non si spenderà comunque una cifra inferiore a 39.900 euro, il prezzo della versione base dell’Edition Plus. Vediamo allora quali sono i prezzi nella versione base per ogni tipo di allestimento.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Edition Plus: prezzo di partenza 39.900 euro.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Life: prezzo di partenza 43.350 euro.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento Elegance: prezzo di partenza 48.700 euro.

Volkswagen Tiguan 2024 con allestimento R-Line: prezzo di partenza 48.700 euro.