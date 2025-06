Con le auto elettriche in via di diffusione ma le colonnine che scarseggiano, Voltab rilancia la vecchia tanica: 30 km extra, zero rumore e 100% made in Italy

123RF Voltlab è il primo power bank portatile per auto elettriche con presa di Tipo 2

Una volta c’era la tanica di benzina nel bagagliaio, giusto in caso. Oggi, con le auto elettriche che avanzano ma le colonnine ancora troppo poche in molte zone d’Italia, serve un piano B. Proprio da questa distanza tra domanda e offerta nasce Voltab, un’idea tutta italiana per avere energia sempre a portata di mano.

Generatore portatile italiano

Piano a parlare di “semplice” power bank: Voltab è il primo generatore elettrico portatile progettato e costruito interamente in Italia, pensato per situazioni d’emergenza, viaggi lunghi, lavori in mobilità e – soprattutto – per chi guida un’auto elettrica. Piccolo, leggero, sostenibile ed efficace: il dispositivo potrebbe diventare il compagno fidato di molti.

Colpisce la versatilità. Voltab permette di alimentare un food truck, fornire energia a un cantiere, ricaricare dispositivi in campeggio o tenere accese le luci durante un blackout domestico. Ma la vera novità è che, nella sua versione EV, è dotato di una presa di Tipo 2, quella standard per le auto elettriche in Europa. Così, anche se si rimane “a secco” in mezzo al nulla, si può contare su fino a 30 km di autonomia extra. Adeguato a raggiungere una colonnina o rientrare in sicurezza.

Infatti, in tanti l’hanno già definito la “tanica del futuro”. E proprio come quella di una volta, non si usa tutti i giorni, ma quando serve, è in grado di fare davvero la differenza. Voltab pesa appena 19 kg: lo sollevi, facile facile, e lo infili in macchina. E nonostante le dimensioni compatte, tira fuori 4,2 kW di potenza e 3,1 kWh di energia: abbastanza per farci parecchie cose, dal campeggio alla ricarica d’emergenza. Le sue dimensioni sono contenute: 865 x 268 x 90 mm, e il design è stato curato da Granstudio, con ruote integrate, così da spostarlo agevolmente.

A differenza dei classici generatori a benzina, evita di fare rumore, emettere gas o cattivi odori. In più, è costruito con materiali riciclati al 100%, e l’intera filiera produttiva è italiana: il montaggio avviene nel R-Lab di Torino, e il progetto porta la firma di Reefilla, una factory torinese già attiva dal 2022 nel campo della mobilità a zero emissioni. Serve corrente, subito e ovunque. Voltab si rivolge a chi ha bisogno di energia pronta all’uso: fa andare un food truck per sei ore o tiene vivo un cantiere fino a sera, senza rumore e senza fumi. Con un risparmio operativo stimato fino all’80% rispetto ai generatori tradizionali.

Prezzo di lancio

E poi esiste il lato pratico. Plug and play, in senso vero: lo tiri fuori, lo colleghi, usi l’energia. In cantiere, su un furgone, in mezzo alla campagna, evitando di installare una wallbox nel garage. Durante la prima fase di lancio, Voltab è disponibile a un prezzo promozionale di 2.399 euro, entrambe le versioni (standard ed EV). La consegna è prevista entro settembre 2025. L’unico limite? Solo 100 unità nella tiratura iniziale. Meglio muoversi in fretta. Voltab ha il merito di fornire una risposta vera a un problema concreto. Con l’elettrico in crescita, specie tra i giovani, e le infrastrutture non ancora sullo stesso livello, avere una fonte di energia portatile, leggera e sostenibile toglie da un mare di guai.