Il nuovo Volvo Car UX arriva su circa 2,5 milioni di vetture in 85 Paesi e porta un’interfaccia più semplice, rapida e coerente tra modelli diversi

22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Ufficio Stampa Volvo La Volvo EX60 è la più evoluta di sempre a livello tecnologico

Nel mondo dell’auto si parla spesso di motori, piattaforme, batterie, autonomie, cavalli e ricarica. Poi però, a conti fatti, una parte sempre più decisiva dell’esperienza si gioca altrove: nello schermo centrale, nella rapidità con cui si trova una funzione, nella logica con cui l’auto accompagna chi guida senza costringerlo a cercare menu nascosti o a perdersi tra sottosezioni poco intuitive.

Ed è proprio qui che Volvo ha deciso di spostare il peso del suo ultimo intervento, annunciando il più ampio aggiornamento software over-the-air mai realizzato dalla casa svedese. Si tratta di un rollout che coinvolge circa 2,5 milioni di vetture distribuite in 85 Paesi e che introduce la nuova Volvo Car UX, cioè una veste grafica e funzionale completamente ripensata per rendere l’interazione più rapida, più leggibile e, soprattutto, più coerente con l’idea di automobile definita dal software.

La vera notizia è la maturità del progetto software

La parte interessante, a dirla tutta, non sta solo nel numero di vetture coinvolte, che già di per sé colpisce perché dà la misura dell’operazione. Sta anche nel fatto che Volvo stia cercando di rendere omogenea l’esperienza tra modelli diversi e di età differenti, portando sulle auto costruite a partire dal 2020 con Google integrato un’impostazione grafica e funzionale più vicina a quella dei modelli recenti.

Il che significa che chi possiede una XC40 di qualche anno fa può ritrovarsi in abitacolo un approccio vicino a quello visto su modelli più nuovi, con un beneficio che va ben oltre l’estetica del display e tocca la percezione stessa del valore del veicolo nel tempo. Perché una delle frustrazioni tipiche dell’auto contemporanea è proprio questa: comprare un modello ancora attuale sul piano meccanico e vederlo invecchiare molto in fretta sul fronte digitale.

Se si guarda da vicino a ciò che cambia davvero, il cuore dell’aggiornamento è nella nuova organizzazione dello schermo centrale, che mette in primo piano le funzioni più utilizzate, come mappe, telefono e contenuti multimediali. E lo fa con una logica che sembra semplice ma, in realtà, è frutto di una scelta precisa: ridurre i passaggi, togliere attrito, evitare che per cambiare brano o richiamare un comando frequente si debba uscire dall’applicazione in uso e ricominciare da capo.

Una dinamica che, su molti sistemi infotainment moderni, continua a essere sorprendentemente macchinosa. Qui, invece, Volvo punta a una schermata home più chiara, a una barra contestuale che varia in base alla situazione e alle app usate di recente, e a piccoli automatismi che, nella pratica quotidiana, valgono più di tante promesse altisonanti. Come la comparsa dell’icona delle telecamere esterne durante le manovre a bassa velocità, così da semplificare l’accesso all’assistenza visiva nei parcheggi stretti o nei garage poco generosi.

Le plug-in diventano più immediate da capire e usare

Un altro passaggio tutt’altro che marginale riguarda le ibride plug-in, Volvo prova a rendere più diretto il rapporto tra chi guida e il potenziale elettrico del sistema, portando la funzione “Modalità di guida” direttamente nella schermata iniziale e rendendo più facile l’accesso alla modalità Pure, cioè quella che privilegia la marcia esclusivamente elettrica, quando disponibile.

Una scelta che può sembrare piccola ma che, nella routine quotidiana, cambia parecchio, perché una funzione facilmente raggiungibile tende a essere usata davvero.

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C’è poi un secondo livello di lettura che rende questo aggiornamento particolarmente interessante, ed è quello legato al modello commerciale che molte Case stanno costruendo attorno al software. Perché, insieme alla nuova esperienza, Volvo apre, per alcune vetture con Google integrato ma prive di Pilot Assist, anche alla possibilità di acquistare e scaricare questa funzione successivamente.

Segnale chiaro di una trasformazione ormai in corso da anni: l’auto non viene più pensata come un pacchetto del tutto chiuso, immutabile e definito una volta per tutte, ma come un ecosistema in cui certe capacità possono essere abilitate in un secondo momento, secondo logiche che ricordano sempre di più il mondo dei servizi digitali. È una direzione che divide, perché da una parte offre flessibilità e consente di aggiungere dotazioni senza cambiare vettura, dall’altra sposta sempre più valore percepito su elementi immateriali che si sbloccano via software.

Ma, in ogni caso, racconta bene dove sta andando il settore. E Volvo, con questo aggiornamento, mostra di voler stare dentro quel passaggio in modo molto esplicito, facendo del software non solo uno strumento per correggere bug o rifinire il sistema, ma anche un canale attraverso cui ampliare funzioni, allungare il ciclo di vita dell’auto e creare una continuità tra prodotto, assistenza e servizi futuri. Inoltre non dimentichiamo che Volvo sta puntando molto su auto super tecnologiche, come ad esempio la Volvo EX60 appena annunciata.

Il peso di Google e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale

Sul fondo, ma neanche troppo in fondo, c’è poi il tema dell’intelligenza artificiale conversazionale. Perché l’aggiornamento prepara le vetture compatibili a un’esperienza ottimizzata con Google Gemini, prevista in una fase successiva della primavera. E questo dettaglio aiuta a capire che Volvo non sta lavorando soltanto su un restyling dell’infotainment, ma su una base pronta a ospitare un’interazione più naturale con la vettura, meno rigida e meno dipendente da comandi prestabiliti, con la prospettiva di dialoghi più fluidi e di una gestione più immediata di navigazione, media, clima e richieste di bordo.

Una direzione che diverse Case stanno inseguendo, ma che qui trova un terreno già costruito attorno ad Android Auto e ai servizi Google integrati, cioè un’infrastruttura che permette di accorciare i tempi e di inserire nuove funzioni sopra una piattaforma già familiare. In questo senso, il maxi update Volvo non è solo un’operazione sul presente, ma anche un lavoro di preparazione sul futuro prossimo, perché crea uniformità, semplifica la base installata e mette in ordine la casa digitale prima dell’arrivo di strumenti ancora più evoluti.

Alla fine, il punto vero è che questo maxi aggiornamento OTA racconta con chiarezza che tipo di marchio vuole essere Volvo in questa fase della propria evoluzione: una Casa che continua a fondare la propria reputazione su sicurezza, razionalità e solidità percepita, ma che cerca anche di tradurre questi valori nel linguaggio del software, cioè in un’esperienza di bordo ordinata, coerente, poco appariscente ma molto concreta, senza effetti speciali gratuiti e con una certa attenzione alla semplicità d’uso quotidiana.

E forse è proprio questo l’aspetto più convincente dell’intera operazione, perché in un settore che spesso rincorre il colpo a effetto, Volvo sceglie una via meno rumorosa ma molto sensata: migliorare l’auto dove la si tocca, la si guarda e la si usa ogni giorno, dimostrando che il software, quando è pensato bene, non è un elemento astratto, ma una forma molto concreta di comfort, qualità percepita e valore nel tempo.