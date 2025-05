Fonte: Ufficio Stampa Volvo Il nuovo camion elettrico Volvo è rivoluzionario

Volvo Trucks è pronta a rivoluzionare il settore dei trasporti, con l’obiettivo di sostenere l’elettrificazione grazie a nuove soluzioni tecnologiche avanzate. L’azienda, infatti, è pronta a lanciare la sua nuova ammiraglia elettrica, il Volvo FH Aero: un camion in grado di registrare un’ottima autonomia, con la possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida. Si tratta di una combinazione potenzialmente vincente e in grado di semplificare l’utilizzo di camion elettrici per lo spostamento di merci non solo per distanze brevi. Il trasporto anche a lungo raggio, infatti, diventa possibile grazie a un camion che non ha problemi di autonomia e che può ricaricare la batteria in tempi molto ridotti. Andiamo a scoprire i dettagli dell’annuncio di Volvo.

Il camion elettrico del futuro

Volvo Trucks ha anticipato l’apertura degli ordini per il suo Volvo FH Aero Electric con e-axle, il camion pensato per i trasporti su lunghe distanze e in modalità a zero emissioni. Il nuovo modello dell’azienda sarà ordinabile nel corso del primo semestre del 2026 e garantirà alle aziende la possibilità di sfruttare un camion elettrico in grado di offrire un’autonomia fino a 600 chilometri oltre alla possibilità di ricaricare la batteria in appena 40 minuti.

Autonomia elevata e ricarica rapida possono cambiare il mondo dei trasporti e sostenere la diffusione dei veicoli a zero emissioni, sostenendo gli obiettivi di Volvo per il futuro della mobilità. Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha commentato: “Si tratta di una vera e propria svolta nel settore dei trasporti a emissioni zero. Ora le aziende di trasporto possono percorrere distanze molto lunghe con camion elettrici senza dover scendere a compromessi sulla produttività. La ricarica superveloce e l’elevata capacità di carico utile ne fanno una soluzione molto competitiva”. Ricordiamo che sono già operativi migliaia di camion elettrici di Volvo Trucks.

Autonomia e ricarica rapida

Per quanto riguarda la ricarica, Volvo ha anticipato il supporto al nuovo standard MCS (Megawatt Charging System) che permette di passare dal 20% all’80% di carica della batteria in appena 40 minuti. In sostanza, la ricarica può essere effettuata entro il periodo di riposo previsto dalla legge per i conducenti di camion in Ue. Si tratta di un punto di svolta che permette di massimizzare l’efficienza dei trasporti a zero emissioni, abbinando la necessaria pausa nel trasporto alla possibilità di ripristinare l’autonomia.

Il Volvo FH Aero Electric potrà avere un peso totale di 48 tonnellate e una capacità di carico utile simile a quella di un tradizionale camion diesel. Da segnalare la presenza di un asse portante supplementare (configurazione 6×2) che garantisce la possibilità di installazione di più batterie e, nello stesso tempo, può offrire dei vantaggi in termini di distribuzione del peso. Il modello, inoltre, può avere fino a 8 batterie a bordo con una capacità installata di 780 kWh.

Volvo Trucks, quindi, si prepara a innovare ancora, con l’obiettivo di confermarsi, sempre di più, un punto di riferimento del settore dei trasporti, soprattutto considerando le opportunità di elettrificazione messe a disposizione dalla sua gamma. Come chiarito da Roger Alm, infatti, il brand rappresenta oggi un punto di riferimento del mercato “per le aziende di trasporto che vogliono iniziare il loro percorso di decarbonizzazione”. L’appuntamento con la nuova ammiraglia elettrica è fissato per il prossimo anno.