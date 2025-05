Fonte: Ufficio Stampa Volvo

Si rafforza la partnership tra Volvo e Google che ora punta all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini nel settore auto, come annunciato già in occasione dell’evento Google I/O 2025, tenutosi nei giorni scorsi e a cui ha partecipato anche Volvo, proprio nel ruolo di partner strategico dell’azienda tech americana.

L’accordo permetterà ai clienti del brand svedese che già guidano una vettura con i servizi Google integrati di poter utilizzare anche Gemini, in modo da sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. Si tratta di una novità importante e che, nel lungo periodo, potrà garantire un significativo vantaggio competitivo a Volvo nei confronti dei brand rivali.

L’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando il settore tech, è pronta a ritagliarsi il suo spazio anche nel mondo automotive. Poter contare su un rapporto così stretto con uno dei leader nel campo dell’IA come Google, quindi, permetterà a Volvo di essere un passo avanti nei confronti dei concorrenti. Andiamo a riepilogare quanto annunciato dalle due aziende e quali sono i vantaggi per il costruttore.

Un accordo strategico

Volvo punta sull’intelligenza artificiale di Google. In questo modo, i clienti del brand avranno un accesso agevolato alle funzioni IA che saranno disponibili direttamente a bordo dell’auto. Grazie alla partnership in corso, entro la fine dell’anno, Gemini andrà a sostituire Google Assistant, l’assistente digitale già presente su diversi modelli Volvo.

Si tratta di un passaggio chiave per l’accelerazione del programma di integrazione delle ultime novità di Android Automotive. Alwin Bakkenes, responsabile globale della divisione Software Engineering di Volvo Cars, ha commentato: “Grazie alla partnership con Google, potremo essere i primi a integrare nei nostri prodotti le funzionalità e le caratteristiche più innovative del più importante ecosistema consumer”.

Ricordiamo che Gemini è integrato in Google Maps (e in tanti altri servizi Google) ed è, quindi, pronto a diventare un vero e proprio protagonista anche nel settore auto permettendo agli automobilisti di poter utilizzare l’IA non solo dallo smartphone ma anche dal display della propria vettura. L’IA in Android Auto rappresenta uno dei progetti più importanti per il futuro di Google, come confermato anche dagli annunci fatti al Google I/O che ha visto anche una Volvo XC90 tra i protagonisti.

Un vantaggio rispetto ai concorrenti

Per Volvo si tratta di un accordo strategico davvero importante e che potrà garantire vantaggi notevoli rispetto ai diretti concorrenti. L’azienda, infatti, diventa ora una delle “piattaforme hardware di riferimento” per Google e potrà, quindi, sfruttare in anticipo tutte le novità legate al sistema operativo Android per automobili. La partnership permetterà di dar vita a “nuove esperienze connesse“.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale per il futuro del settore automotive è ancora tutto da scoprire. Le potenzialità sono enormi, anche perché, per il momento, ci troviamo ancora in una fase iniziale del processo di integrazione. Per questo motivo, Google intende espandere il più rapidamente possibile la presenza di Gemini e, nello stesso tempo, Volvo ha intenzione di rafforzare la partnership con l’azienda americana. Staremo a vedere quali saranno i prossimi passi di questa interessante collaborazione.