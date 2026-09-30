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Ufficio Stampa Volvo Volvo Safety Coach, l’app che premia chi guida in sicurezza

Volvo porta a bordo delle proprie auto Safety Coach, una nuova applicazione capace di analizzare lo stile di guida e suggerire come renderlo più sicuro. Il sistema assegna un punteggio personale sulla base del comportamento al volante e, nei Paesi in cui sono previste specifiche collaborazioni assicurative, può aprire anche alla possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose sulla polizza. La tecnologia è stata sviluppata insieme a Cambridge Mobile Telematics e rappresenta un nuovo passo nell’integrazione tra auto connessa, sicurezza e servizi assicurativi.

L’idea alla base di Volvo Safety Coach è relativamente semplice: utilizzare i dati che l’auto è già in grado di raccogliere per aiutare chi guida a comprendere meglio il proprio comportamento sulla strada. L’applicazione prende in considerazione alcuni degli aspetti che caratterizzano maggiormente lo stile di guida quotidiano, come frenate, accelerazioni e modo di affrontare le curve. Queste informazioni vengono elaborate e trasformate in indicazioni che possono essere visualizzate direttamente sullo schermo del sistema di infotainment della Volvo e attraverso l’app Volvo Cars installata sullo smartphone.

Non si tratta quindi soltanto di una sorta di pagella ricevuta al termine del viaggio, l’obiettivo è fornire indicazioni concrete che permettano di individuare comportamenti migliorabili e, nel tempo, adottare uno stile di guida più regolare. Il sistema assegna inoltre un Safety Coach Score, un punteggio dinamico e personale che cambia in funzione del comportamento registrato durante gli spostamenti.

Safety Coach analizza come viene guidata l’auto

Il Safety Coach Score è uno degli elementi centrali del servizio. Volvo vuole utilizzarlo non tanto per giudicare chi si trova al volante, quanto per rendere immediatamente comprensibile l’evoluzione delle proprie abitudini di guida. Una frenata brusca, accelerazioni frequenti o una guida poco fluida possono influire sul risultato, mentre un comportamento più regolare contribuisce progressivamente a migliorarlo. Le indicazioni vengono costruite utilizzando anche le conoscenze accumulate da Volvo attraverso decenni di studi sugli incidenti e sulla sicurezza reale.

Secondo la Casa svedese, uno dei fattori che può aumentare il rischio sulla strada è l’imprevedibilità. Una manovra improvvisa può infatti mettere in difficoltà non soltanto chi guida l’auto, ma anche gli altri veicoli, i ciclisti e i pedoni. Per questo Safety Coach cerca di favorire una guida più uniforme e facilmente interpretabile dagli altri, trasformando l’esperienza accumulata dal costruttore in piccoli suggerimenti utilizzabili ogni giorno.

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La novità più interessante riguarda però il rapporto tra Safety Coach e le assicurazioni. Il punteggio ottenuto dall’app potrà infatti essere utilizzato, su base volontaria e nei mercati coinvolti, per accedere a offerte assicurative basate sull’effettivo stile di guida. Il debutto del servizio interessa inizialmente Svezia e Norvegia. In questi due Paesi Volvo ha previsto una collaborazione con Volvia, compagnia assicurativa storicamente legata al marchio.

Chi decide di condividere i dati raccolti dall’auto potrà accedere a un’offerta assicurativa basata sull’utilizzo e sul comportamento al volante. In sostanza, una guida considerata più sicura può creare le condizioni per ottenere vantaggi sul costo della polizza. Non significa però che Safety Coach determini automaticamente uno sconto sull’assicurazione. Le condizioni dipendono dalle formule proposte dalle compagnie coinvolte, dal mercato e dalle caratteristiche della polizza. La direzione è comunque chiara: i dati prodotti dalle auto connesse possono essere utilizzati per creare assicurazioni sempre più personalizzate.

La telematica entra direttamente nell’auto

Safety Coach è stata sviluppata insieme a Cambridge Mobile Telematics, azienda specializzata in telematica e intelligenza artificiale applicate alla mobilità e l’algoritmo di CMT viene utilizzato per elaborare i dati e creare il Safety Coach Score. Una delle differenze rispetto alle tradizionali assicurazioni telematiche è che l’infrastruttura è integrata direttamente nell’ecosistema digitale della vettura.

In molti casi le polizze basate sullo stile di guida richiedono infatti l’installazione di una scatola telematica o di un altro dispositivo, con Safety Coach, invece, le informazioni possono essere raccolte utilizzando le tecnologie già presenti sulle Volvo compatibili. Questo consente anche di trasformare l’infotainment in qualcosa di più di un sistema per navigazione, musica e applicazioni. Lo schermo dell’auto diventa uno strumento attraverso il quale ricevere informazioni sul proprio comportamento al volante.

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Il collegamento tra stile di guida e assicurazione apre inevitabilmente anche la questione della privacy, Volvo ha quindi scelto un sistema basato sul consenso. Safety Coach è un servizio opzionale e chi possiede una Volvo compatibile deve prima decidere se attivarlo, poi una seconda autorizzazione separata è invece necessaria nel caso in cui si vogliano condividere i dati con una compagnia assicurativa affiliata per accedere a eventuali polizze basate sull’utilizzo. È quindi possibile sfruttare Safety Coach per analizzare il proprio stile di guida senza necessariamente trasmettere le informazioni alla compagnia assicurativa. La distinzione è importante perché la crescente quantità di dati prodotta dalle auto connesse rende sempre più centrale il tema della gestione delle informazioni personali. Volvo sottolinea proprio trasparenza e controllo da parte del proprietario come elementi fondamentali del progetto.

Su quali Volvo arriva Safety Coach

Il servizio è destinato a numerosi modelli relativamente recenti della Casa svedese. Volvo ha indicato come compatibili diverse auto equipaggiate con il sistema di infotainment basato su Google a partire dal Model Year 2020. La lista comprende XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 ed ES90, anche se la disponibilità effettiva può comunque variare in funzione del modello e del mercato. La prima fase riguarda Svezia e Norvegia, mentre successivamente Safety Coach verrà estesa agli Stati Uniti e ad altri Paesi europei. Volvo ha anticipato che anche nelle nuove aree geografiche potranno essere introdotte formule assicurative collegate al servizio. Al momento non è stata indicata una data precisa per l’arrivo dell’app in Italia.

Safety Coach mostra una delle possibili evoluzioni dell’auto connessa. I sensori e i dati prodotti dalla vettura non servono più soltanto a far funzionare gli ADAS, controllare lo stato dei componenti oppure migliorare la navigazione. Possono diventare anche uno strumento capace di modificare le abitudini al volante. La differenza rispetto a un sistema di sicurezza tradizionale è proprio questa: Safety Coach non interviene soltanto quando si verifica una situazione pericolosa, ma cerca di lavorare prima, sul comportamento quotidiano.

Per Volvo si tratta di una naturale estensione della propria filosofia legata alla sicurezza. Dopo cinture, sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di prevenzione degli incidenti, il prossimo passo potrebbe essere quello di coinvolgere maggiormente chi guida. La prospettiva di spendere meno per l’assicurazione aggiunge infine un incentivo molto concreto. Se l’esperimento funzionerà e verrà esteso su larga scala, guidare in maniera più fluida potrebbe non significare soltanto ridurre il rischio di incidente, ma anche alleggerire il costo annuale dell’auto.