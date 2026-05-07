Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Wilier Bici Nuova Rapida: prezzo e caratteristiche

Il mercato delle biciclette da corsa viaggia alla velocità della luce e in un contesto così tecnologico e avanzato, il brand veneto Wilier Triestina ha svelato la nuova Rapida, la bicicletta nata per diventare l’emblema della performance.

Il punto d’ingresso della gamma stradale di Wilier rappresenta più di un’evoluzione, segnando il mercato premium delle biciclette da strada. La proposta della Casa di Rossano Veneto si pone l’obiettivo di garantire l’identità, il design e l’approccio ingegneristico agli appassionati, conservando intatta la cura maniacale dei modelli di fascia superiore.

Design corsaiolo

Sulla nuova Rapida si possono provare emozioni autentiche. Per creare un giusto compromesso tra agilità e fruibilità sulle lunghe distanze la forcella presenta una sagoma profonda con un tubo sterzo che riporta alla mente la Filante SLR Id2. Il tubo obliquo vanta un design simile ai migliori prodotti della Wilier, con la parte superiore più sottile che si allarga in prossimità del porta borraccia. I concetti aerodinamici non si discostano troppo dalla Filante e, infatti, forcella, tubo obliquo e reggisella sono stati creati sfruttando il know-how e i medesimi profili aerodinamici NACA (National Advisory Committee for Aeronautics).

Il prezzo base è di 2.899 euro, proporzionato per chi vuole una bici da strada di qualità. ll ciclista che sogna di conciliare performance e design troverà nella Rapida un equilibrio ideale. Da notare le geometrie impeccabili, rispetto ai modelli più estremi del brand, in grado di adattarsi a neofiti ed esperti.

Lo stack è stato aumentato per garantire maggiore comfort, mentre il reach è stato leggermente allungato per assicurare una posizione rilassata in sella. Wilier Rapida rappresenta il giusto mix tra aerodinamica e design all’avanguardia, strizzando l’occhio a una fascia di clientela che non vuole accontentarsi di una bici basilare.

Leggera e reattiva

La posizione in sella non risulta estrema per la muscolatura della schiena e del collo, sufficientemente abbassata per una impeccabile stabilità. La fibra di carbonio dello sterzo offre anche una totale integrazione dei cavi, esattamente come su Filante e Verticale. La Wilier Triestina Rapida eredita numerose soluzioni sviluppate originariamente per le bici utilizzate dai professionisti. Esteticamente non passa inosservata con una zona frontale di grande impatto.

Il reggisella in carbonio ha un sistema di chiusura a scomparsa che rende il design ancora più pulito, mentre la scatola del movimento centrale rispetta il robusto standard Press Fit da 86,5 mm. Le colorazioni disponibili sono quattro: Dusk Grey, un grigio leggero ed elegante, Midday Orange, arancione acceso, Lastlight Black, nero lucido, Weekend White, bianco lucido.

Rapida è compatibile con gruppi meccanici ed elettronici, mentre sul tubo sella spicca un supporto deragliatore removibile per configurare il mezzo con mono corona o guarnitura 2x classica. Il forcellino con standard UDH non cambia rispetto alle sorelle maggiori e il passaggio gomme è di ben 36 millimetri. Wilier per la Rapida ha pensato a due diverse configurazioni, entrambe dotate di manubrio integrato in fibra di carbonio Z Bar e ruote Miche. Il top di gamma è equipaggiato di gruppo Shimano 105 Di2 e cerchi in carbonio Miche Asfalto da 45 millimetri di profilo. Il prezzo? 3.999 euro. La versione più economica, da 2.899 euro, vanta gruppo Shimano 105 meccanico e cerchi Miche Reflex DX.