Xiaomi non si fermerà alla Cina, almeno questo dicono le indiscrezioni

Xiaomi Auto ha stretto un accordo con Hyperion Leasing (Tianjin) per promuovere l’esportazione di auto elettriche nei mercati principali, compreso quello europeo, segnando un cambiamento rispetto ai piani iniziali dell’azienda di concentrarsi sul mercato interno per alcuni anni. Questa collaborazione mira a incrementare la redditività di Xiaomi attraverso le vendite internazionali. Tutto, però, resta nel campo delle ipotesi e non sono ancora arrivate le conferme ufficiali da parte delle aziende del Dragone.

Dettagli della collaborazione

Hyperion Leasing (Tianjin) è una filiale statale di China National Machinery Industry (Sinomach), fondata nel 1997. Sinomach, invece, è un’entità governativa cinese con 160.000 dipendenti, 40 filiali e oltre 200 agenzie di assistenza all’estero, presente in oltre 170 paesi. L’accordo tra Xiaomi e Hyperion Leasing prevede la promozione congiunta della cooperazione internazionale nei principali mercati globali. Non è specificato quali mercati siano considerati “principali”, anche se non è da escludere che uno di questi possa essere l’Europa (Italia compresa). Si prevede che Hyperion Leasing agirà come esportatore delle auto Xiaomi, occupandosi anche della manutenzione e del supporto tecnico all’estero.

Attualmente, Xiaomi vende un solo modello in Cina, la berlina SU7, lanciata il 28 marzo 2024, con le vendite cumulative che hanno raggiunto 139.487 unità. I tempi di attesa per una Xiaomi SU7 in Cina variano tra 22 e 31 settimane a causa dell’elevata domanda e, per alleviare la pressione sui tempi di consegna, Xiaomi sta costruendo la fabbrica F2, che assemblerà anche il secondo modello del marchio, il crossover elettrico YU7.

Xiaomi strategia espansiva

In precedenza, Xiaomi mirava a lanciare le vendite all’estero prima del 2030. Il cambio di strategia sembra essere motivato dall’aumento della redditività. Nel terzo trimestre del 2024, Xiaomi ha registrato una perdita di poco inferiore a 38.000 yuan (5.250 USD) per auto venduta. Tuttavia, le vendite all’estero potrebbero generare profitti maggiori. Ad esempio, BYD guadagna quattro volte di più vendendo un’auto in Europa rispetto alla Cina.

Sinomach, invece, è attiva nel mercato russo come distributore dei marchi Oting e Rox Motor. Oting offre modelli Nissan rebrandizzati prodotti nello stabilimento cinese di Zhengzhou. Sinomach ha circa 50 concessionarie in Russia ed è probabile che Hyperion Leasing introduca le auto Xiaomi nel mercato dove regna Putin, anche se ciò non è stato confermato ufficialmente.

Vendite parallele

Le auto Xiaomi, in particolare la SU7, vengono vendute all’estero attraverso canali paralleli senza l’autorizzazione del produttore. La Russia ha rappresentato il 50% di queste vendite lo scorso anno, mentre il Medio Oriente il 30%. Tuttavia, il volume delle vendite parallele della Xiaomi SU7 è basso, con solo 179 unità vendute in Russia l’anno scorso. Ciò significa che le vendite globali non ufficiali della Xiaomi SU7 sono state di circa 400 auto.

Le versioni Standard e Pro della SU7 sono a trazione posteriore con un singolo motore elettrico da 220 kW (295 CV). La Standard utilizza una batteria da 73,6 kWh, che offre un’autonomia fino a 700 km. Le versioni Pro hanno una batteria più grande da 94,3 kWh, che offre un’autonomia fino a 830 km. La Xiaomi SU7 Max, invece, è dotata di un motore da 275 kW (369 CV) sull’asse posteriore abbinato a un motore da 220 kW sull’asse anteriore, con una potenza combinata di 495 kW (664 CV). Adotta un pacco batteria da 101 kWh per un’autonomia di 800 km. La Xiaomi SU7 ha un prezzo compreso tra 215.900 e 299.900 yuan circa 28.000 euro.