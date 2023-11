A FORUMAutoMotive la prima Eurotribuna politica sulla svolta elettrica

Una due giorni di lavori quelli del 13 e 14 novembre 2023, con la presentazione dei dati aggiornati e le proiezioni del “Global Automotive Outlook“, a cura di AlixPartners, presentati da Dario Duse, country leader in Italia, che introdurranno il dibattito e mostreranno come lo scenario automotive sia in evoluzione anche alla luce dei nuovi drammatici fatti che stanno affliggendo il mondo e condizionando il settore energetico.

Poi spazio al confronto, al cospetto delle principali associazioni della filiera automotive, tra i rappresentanti dei due schieramenti dell’Europarlamento, ovvero tra coloro che hanno favorito e quelli che si sono opposti al diktat europeo sull’auto elettrica al 2035, ottenendo una revisione del piano.

A confrontarsi, anche in vista dell’appuntamento per il rinnovo del Parlamento UE del prossimo anno, gli eurodeputati Brando Benifei (PD), Paolo Borchia (Lega), Maria Angela Danzì (Movimento 5 Stelle), Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Massimiliano Salini (Forza Italia) e Patrizia Toia (PD).

Nuova formula “Automotive Eurotribuna politica“, moderata da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, con spazio alle domande rivolte agli eurodeputati dai rappresentanti del mondo della filiera, della mobilità e dei media presenti al tavolo di confronto.