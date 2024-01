Il Tg di Virgilio Motori: St. Moritz ospiterà uno degli eventi più spettacolari

Tradizione e innovazione si fondono in un’esperienza contemporanea unica. Tra poco più di un mese, il 23 e 24 febbraio, St. Moritz ospiterà ancora una volta uno degli eventi più spettacolari dell’intera stagione invernale: The i.c.e. St. Moritz, the international concours of elégance. su quello che probabilmente è il lago ghiacciato più iconico al mondo. Torna anche il brand di orologi di lusso Richard Mille, che si riconferma title sponsor dell’evento per il secondo anno consecutivo.

In questa puntata anche l’anteprima mondiale Toyota Yaris dal Salone di Tokyo e Togg, Bmw, Renault, Honda dal CES di Las Vegas.