La nuova Hyundai Kona Electric, seconda generazione del popolare B-SUV della casa automobilistica coreana, fa il suo entusiasmante ingresso nel mercato italiano, portando con sé un mix esplosivo di design all’avanguardia, tecnologie all’ultimo grido e un’autonomia da primato, fino a 514 km.

Design rivoluzionario e futuristico

La Hyundai ha adottato un approccio non convenzionale nello sviluppo della Nuova KONA, focalizzandosi inizialmente sulla versione elettrica. Questa scelta, in linea con la strategia di elettrificazione accelerata del brand, ha portato a un design esterno futuristico e centrato sull’EV. Il risultato è un SUV che si distingue per volumi puri, trasmettendo una sensazione di robustezza e dinamicità.

Performance aerodinamica senza compromettere lo stile. Il design aerodinamico, dai passaruota scolpiti alle superfici parametriche, enfatizza il carattere del modello. Linee cromate dinamiche collegano la linea di cintura allo spoiler posteriore con luce di stop integrata, mentre le Pixelated Seamless Horizon Lamp e i dettagli a forma di pixel conferiscono un tocco distintivo e futuristico.

Tecnologia e sicurezza di ultima generazione

La Nuova Hyundai Kona Electric non è solo estetica, ma anche avanzata dal punto di vista tecnologico. La firma luminosa Seamless Horizon Lamp, il cruscotto digitale curvo con due display da 12,3”, e gli aggiornamenti Over-The-Air (OTA) per infotainment, mappe e sistemi di bordo garantiscono un’esperienza di guida all’avanguardia. Le tecnologie di sicurezza e ADAS Hyundai SmartSense di ultima generazione, i deflettori d’aria attivi per massima efficienza e la leva del cambio posizionata dietro al volante sono solo alcune delle caratteristiche che sottolineano l’impegno della casa automobilistica per la sicurezza e il comfort del conducente.

Autonomia da record e offerta lancio imperdibile

La nuova Hyundai Kona Electric, con una batteria da 48.4 kWh, offre un’autonomia completamente elettrica di 514 km nel ciclo medio combinato WLTP, superando i 680 km in città. Grazie alla capacità della batteria, l’autonomia della versione di volume arriva a 377 km, posizionandosi come una delle migliori nel segmento dei B-SUV. Con la Nuova Hyundai Kona Electric, la casa automobilistica coreana dimostra di essere in prima linea nella corsa verso la mobilità sostenibile.

Un design avveniristico, tecnologie all’avanguardia e un’autonomia da record fanno di questo SUV elettrico una scelta attraente per chi cerca prestazioni eccezionali senza rinunciare allo stile. La Kona Electric è pronta a definire nuovi standard nel segmento, offrendo un’esperienza di guida elettrica senza compromessi. L’offerta lancio rende questa eccellenza accessibile a tutti: la Nuova Hyundai Kona Electric, nell’allestimento XLINE, è disponibile a rate mensili da soli 249 €, beneficiando dell’EcoBonus statale e del finanziamento Super Hyundai Plus.