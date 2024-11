’Pillole di motori’’, le news della settimana dal mondo automotive

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Suzuki Vitara elettrica

Suzuki ha svelato a Milano la sua prima vettura completamente elettrica. Si tratta della Suzuki E-Vitara che sarà presto in commercio con due diverse batterie, da 49 o 61 kilowatt.

Il nuovo SUV a zero emissioni avrà un’autonomia dichiarata di circa 400 Km. Un punto di forza della Vitara dovrebbe essere il prezzo: non è ancora stato comunicato, ma la Casa promette che sarà molto competitivo.

Mazda CX30

L’edizione 2025 della Mazda CX-30 non cambia nello stile ma sotto il cofano troviamo un motore più moderno 2.5 litri da 140 CV.

Questo nuovo propulsore, progettato seguendo la filosofia “right-sizing” di Mazda, offre una coppia elevata a bassi e medi regimi, garantendo una guida più fluida e reattiva.

La Mazda CX-30 2025 è disponibile con la trazione anteriore o l’integrale AWD, con cambio automatico o manuale. Tanti gli allestimenti a listino, con un prezzo d’attacco fissato a 27.950 euro

Audi rs3

Si rinnova l’Audi RS 3, uno dei punti di riferimento tra le compatte sportive ad alte prestazioni. Sotto il cofano lo storico cinque cilindri da 400 CV capace di lanciarla da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e farle toccare la velocità massima di 290 all’ora.

La nuova Audi RS 3 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2025 con prezzi a partire da 66.000 euro per la Sportback e da 67.300 euro per la berlina Sedan.

Mercato auto, i numeri di ottobre 2024

E infine parliamo di numeri che non sono positivi per il mercato dell’auto. Ad ottobre 2024 le vendite hanno subito una contrazione, con il 9,1% in meno di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2023.

A livello di case automobilistiche il gruppo Stellantis si conferma in prima posizione con 32mila auto vendute, seguono Volkswagen con 21.986 e Renault a 14.773. Le auto ibride restano le motorizzazioni preferite dagli italiani.