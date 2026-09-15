10 anni di irregolarità e buco da 2,7 milioni in una società di calcio viareggina: 6 denunciati per bancarotta

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È di sei persone deferite all’Autorità Giudiziaria e un buco da 2,7 milioni di euro il bilancio di un’indagine della Guardia di Finanza che ha coinvolto una società calcistica viareggina. La società è stata posta in liquidazione giudiziale dopo dieci anni di presunte irregolarità fiscali e gestionali, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Le indagini della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione denominata “VAR” ha permesso di portare alla luce una situazione finanziaria estremamente critica all’interno di una nota società calcistica di Viareggio. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca, ha preso in esame un arco temporale di dieci anni, durante i quali sono stati raccolti documenti presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e ascoltate le testimonianze di consulenti fiscali e del curatore della procedura.

Il quadro delle irregolarità

Secondo quanto emerso dalle indagini, la società avrebbe accumulato debiti verso l’Erario per un totale di circa 2,7 milioni di euro, derivanti dal mancato pagamento di imposte e contributi relativi a calciatori e dipendenti. Gli amministratori che si sono succeduti nel tempo sono accusati di aver gestito la società in modo opaco, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte e, in una fase successiva, distruggendo tutte le scritture contabili. Questa condotta avrebbe reso impossibile una ricostruzione precisa del patrimonio e dei flussi di denaro, ostacolando così la trasparenza e favorendo presunte manovre distrattive.

Le accuse e i soggetti coinvolti

Al termine dell’attività investigativa, sei soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta. Tra gli indagati figurano ex amministratori, un professionista e altri soggetti che avrebbero avuto ruoli di rilievo nella gestione della società. Le accuse riguardano la gestione spregiudicata e la distruzione della documentazione contabile, elementi che hanno aggravato la posizione degli indagati.

Il ruolo della Guardia di Finanza

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce nel quadro delle strategie del Corpo volte a rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria più gravi. L’obiettivo è tutelare le imprese che operano nel rispetto della legge e garantire il gettito erariale necessario per assicurare i servizi ai cittadini.

Il contesto locale e le conseguenze

L’inchiesta ha avuto un impatto significativo sul tessuto sportivo ed economico di Lucca, mettendo in luce le difficoltà che possono derivare da una gestione societaria non trasparente. La liquidazione giudiziale della società calcistica rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che ora attende gli sviluppi giudiziari della vicenda.

IPA