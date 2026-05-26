10 arresti tra Puglia e Albania per l'omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne trovato carbonizzato a Canosa
Inchiesta Dda Bari svela un gruppo criminale tra Puglia e Albania, coinvolto in omicidio e riciclaggio.
Quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Bari, in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Tirana, sull’omicidio di Francesco Diviesti. Il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 è stato ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord Barese, le indagini hanno portato a un gruppo organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all’obbligo di firma e gli altri in carcere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.