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Quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Bari, in collaborazione con l’autorità giudiziaria di Tirana, sull’omicidio di Francesco Diviesti. Il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 è stato ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord Barese, le indagini hanno portato a un gruppo organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all’obbligo di firma e gli altri in carcere.