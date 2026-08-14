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È stato disposto il sequestro preventivo di un complesso industriale in località Fiumegrande a Tortora per presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti. L’operazione, condotta dai Carabinieri Forestali di Scalea e coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, ha portato al rinvenimento di 100 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi, accumulati senza rispettare le normative ambientali.

Le indagini e il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata da tempo dai Carabinieri Forestali di Scalea, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Paola. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un complesso industriale situato in località Fiumegrande di Tortora, comprendente un’officina meccanica, un autolavaggio, un distributore privato di carburante e un’area destinata alla manutenzione del parco veicolare.

Rifiuti speciali e pericolosi: cosa è stato trovato

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno rinvenuto circa 100 metri cubi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Tra questi figurano rottami ferrosi, motori, componenti meccanici, pneumatici fuori uso, paraurti, materiali plastici, batterie esauste, fusti e contenitori con residui di oli e lubrificanti. I materiali risultavano accumulati in modo disordinato, sia su superfici cementate che direttamente sul terreno naturale, oltre che all’interno di strutture deteriorate, cassoni e automezzi dismessi.

Le ipotesi di reato e le violazioni contestate

Dagli accertamenti è emerso che le modalità e i tempi di permanenza dei rifiuti non sarebbero stati compatibili con i requisiti previsti per il deposito temporaneo. Questa circostanza ha portato gli investigatori a ipotizzare una gestione illecita e un deposito incontrollato di rifiuti. Le verifiche hanno riguardato anche la gestione delle acque di prima pioggia e dei reflui prodotti dalle attività aziendali. La documentazione acquisita ha evidenziato carenze nella tracciabilità degli interventi di spurgo e nello smaltimento dei residui provenienti dalle vasche di raccolta e dai separatori di oli minerali.

Scarichi e sversamenti: ulteriori criticità

Gli investigatori hanno inoltre ipotizzato una gestione non conforme degli scarichi e il possibile sversamento di liquidi sul terreno. Queste condotte, secondo quanto riportato, configurerebbero ulteriori violazioni delle disposizioni del Testo Unico Ambientale.

Nei giorni scorsi, i militari di Scalea hanno proceduto al sequestro di numerosi rifiuti e di diversi beni presenti nell’area. Tra questi figurano un cassone metallico, un furgone contenente fusti sporchi d’olio e una motrice con rimorchio di oltre 13 metri carica di materiale ferroso. Il provvedimento ha riguardato anche le aree dell’officina, dell’autolavaggio e del distributore privato di carburante.

Convalida del sequestro e sviluppi futuri

Il sequestro preventivo è stato successivamente sottoposto alla valutazione dell’autorità giudiziaria e convalidato dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Paola. Attualmente sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa delle strutture e delle attività presenti nel complesso industriale di Tortora.

IPA