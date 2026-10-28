Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un quarantenne è stato arrestato a Brescia per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo è stato identificato al termine di un’indagine della Polizia di Stato, avviata dopo una segnalazione internazionale e conclusa con una perquisizione che ha fatto emergere circa 10.000 file.

Pedopornografia, l’indagine e la perquisizione a Brescia: un arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia. Le indagini sono state avviate dalla Polizia Postale, attraverso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia. A far partire gli accertamenti è stata una segnalazione di organismi internazionali impegnati nella tutela delle minori vittime di abuso.

Gli elementi raccolti nel corso delle investigazioni e quelli emersi durante la perquisizione hanno permesso di risalire al quarantenne. Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati circa 10.000 file con contenuti pedopornografici, catalogati in cartelle dedicate e riguardanti minori di età compresa tra 6 anni e 16 anni.

Accertamenti sui dispositivi

L’uomo è stato arrestato. Gli strumenti informatici sequestrati saranno sottoposti ad analisi forense per ricostruire meglio la condotta illecita, verificare l’eventuale esistenza di una rete di complicità e identificare le vittime, che potrebbero trovarsi in Italia o all’estero. Sono in corso ulteriori indagini e tutti i dispositivi acquisiti saranno esaminati.

La misura di prevenzione

Per la gravità della vicenda, il questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell’arrestato l’Avviso orale di pubblica sicurezza, misura prevista dal Codice delle leggi antimafia. Il provvedimento è finalizzato alla successiva richiesta di applicazione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

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