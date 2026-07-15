Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di undici arresti e oltre 21mila pastiglie di psicofarmaci sequestrate il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano a Torino. L’intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di droga e altri reati, è stato realizzato tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, coinvolgendo numerosi equipaggi e l’impiego di droni e unità cinofile.

Controlli straordinari nel quartiere Barriera Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il quartiere Barriera Milano di Torino è stato teatro di una massiccia operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, procedendo a controlli capillari e all’identificazione dei presenti. L’obiettivo principale dell’operazione era quello di contrastare fenomeni di spaccio e altri reati che affliggono la zona.

Nel corso dell’intervento sono state identificate oltre 200 persone e arrestate undici persone. Di queste, sette sono finite in manette per reati connessi alla droga, due in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, una in esecuzione di ordine di carcerazione e una sottoposta a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. L’operazione ha inoltre portato al sequestro di oltre 21mila pastiglie di Rivotril, un farmaco psicotropo spesso utilizzato in modo improprio, e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: 130 grammi di crack, 100 grammi di cocaina, 200 grammi di ketamina, 10 grammi di eroina, 21 grammi di hashish, 4 grammi di mdma e 4 grammi di anfetamina.

Provvedimenti amministrativi e denunce

Nel corso dei controlli, la Polizia ha emesso 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione e 14 divieti di accesso alle aree urbane. Due cittadini stranieri irregolari sono stati colpiti da decreto di espulsione, mentre 12 persone sono state denunciate per violazioni di provvedimenti dell’autorità, della legge sull’immigrazione e per invasione di terreni ed edifici.

La bonifica dell’area è stata garantita anche grazie al supporto del Reparto prevenzione crimine, del Reparto mobile di Torino e del personale della Polizia ferroviaria, che ha rafforzato i servizi di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Torino Rebaudengo – Fossata. Qui sono state identificate oltre 60 persone. Nelle vie circostanti il Parco Sempione, la Polizia stradale e la Polizia municipale hanno effettuato posti di controllo, verificando decine di veicoli e sanzionando nove persone alla guida di monopattini per mancanza di casco, targa o per utilizzo promiscuo. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di sequestro dei mezzi irregolari.

Impiego di tecnologie e unità specializzate

L’operazione si è avvalsa dell’ausilio dei droni della Polizia di Stato per il monitoraggio aereo dell’area, delle unità cinofile antidroga, delle pattuglie della Squadra a cavallo e degli equipaggi in moto “Nibbio”, al fine di garantire un controllo capillare e tempestivo del territorio. L’impiego di queste risorse ha consentito di monitorare efficacemente le zone più critiche e di intervenire rapidamente in caso di necessità.

Presidio permanente e controlli futuri

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli saranno replicati nei prossimi giorni, con modalità analoghe, in altre aree considerate a rischio, a integrazione dell’attività di presidio permanente già in atto da tempo in tutta la città. L’obiettivo resta quello di garantire la sicurezza e la vivibilità dei quartieri maggiormente esposti a fenomeni di criminalità e spaccio.