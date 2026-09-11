11 settembre, la storia di Robert O'Neill detto "The Shooter": uccise lui Bin Laden, "l'avrei impiccato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venticinque anni fa il mondo cambiò: gli attentati dell’11 settembre 2001 e il crollo delle Torri Gemelle a New York scossero gli Stati Uniti e il mondo intero. Dieci anni dopo venne uccisa la mente di quegli attacchi terroristici, il fondatore di al Qaeda Osama Bin Laden. Robert O’Neill, il Navy Seal che lo uccise, racconta quei momenti e rivela che avrebbe voluto portarlo a New York per impiccarlo.

11 settembre, la storia di Robert O’Neill che uccise Bin Laden

Robert O’Neill è l’ex militare statunitense che ha dichiarato di aver ucciso il leader di al Qaida Osama Bin Laden.

La mente dietro gli attentati dell’11 settembre venne ucciso il 1 maggio 2011 durante un raid dei Navy Seals in un compound ad Abbottabad, in Pakistan.

ANSA

Per ragioni di sicurezza le identità dei militari delle forze speciali restano segrete, ma nel 2014 O’Neill scelse di venire allo scoperto, affermando di essere stato lui a sparare i colpi che uccisero Bin Laden.

Nel 2017 ha poi pubblicato un’autobiografia in cui parla della sua carriera militare e dei dettagli di quella operazione. La sua storia ha ispirato ben tre film di Hollywood.

Il racconto dell’uccisione di Bin Laden

L’ex Navy Seal, oggi 49enne, ha raccontato in numerose interviste la sua versione dell’operazione Neptune Spear (Lancia di Nettuno) che portò all’uccisione di Bin Laden.

In una intervista per il memoriale dell’11 settembre O’Neill ha parlato delle motivazioni che avevano lui e gli altri della sua squadra prima della missione.

“La persona che cito sempre è quella madre single che martedì mattina è andata al lavoro e poi ha deciso che fosse meglio buttarsi nel vuoto e morire piuttosto che bruciare viva. Ci siamo mossi per lei”, ha detto.

In una delle più recenti, rilasciata al New York Post, O’Neill ha raccontato dell’operazione, spiegando che erano stati informati della missione – senza dettagli – tre settimane prime.

Si prepararono a lungo, provando e riprovando, simulando vari scenari.

L’operazione durò circa nove minuti: atterrati con l’elicottero, entrarono nel compound, cercando stanza per stanza.

In una alla fine trovò delle donne – le mogli di Bin Laden – e lui stesso: “L’ho riconosciuto subito. Mi ha colpito quanto fosse magro“.

O’Neill lo uccise sparandogli tre colpi alla testa.

“L’avrei impiccato”

O’Neill ha rivelato di aver avuto un solo rimpianto, non avrebbe voluto che la salma di Bin Laden fosse buttata in mare.

Secondo l’ex militare sarebbe stato meglio portarlo a New York e impiccarlo a uno dei ponti della città.