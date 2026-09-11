11 settembre, quali sono le teorie del complotto a 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle a New York

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venticinque anni fa, l’11 settembre del 2001, gli Stati Uniti subirono il più grave attentato terroristico nella loro storia, che provocò quasi 3 mila morti. Il crollo delle Torri Gemelle a New York sconvolse il mondo e condizionò a lungo la politica statunitense e internazionale. Un evento di tale portata ha portato anche alla nascita di numerose teorie del complotto che resistono tuttora, alimentate e diffuse sui social media.

Le teorie del complotto sugli attentati dell’11 settembre

Gli attentati dell’11 settembre 2001 sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo e cambiarono la storia, portando a guerre e a un aumento dei poteri di sorveglianza dei governi sulla popolazione.

Eventi di tale portata storica sono spesso accompagnati da una serie di teorie complottistiche su cosa è “successo realmente”, come accaduto ad esempio con l’assassinio del presidente Usa Kennedy nel 1963.

ANSA

Per gli attentati compiuti dai terroristi di al Qaeda è successo lo stesso, le prime teorie “alternative” sono spuntate appena poche ore dopo il crollo delle Torri Gemelle di New York.

Alimentate dalla crescente pervasività dei social media, le teorie del complotto sull’11 settembre hanno attecchito in tanti e sono tuttora vive e vegete a 25 anni di distanza.

Complice anche la crescente diffidenza verso i governi e i media tradizionali, alimentata negli ultimi anni dalla politica, in particolare dal movimento Maga di Trump.

Il crollo delle Torri Gemelle un “inside job”

La più nota e diffusa teoria del complotto sull’11 settembre è quella secondo cui l’attacco sarebbe stato un “inside job”.

Secondo questa teoria dietro gli attentati non ci sarebbe al Qaeda ma il governo americano, il “deep state”, le elite globali o qualche fantomatico gruppo di potere come gli “Illuminati”, a seconda della versione.

L’obiettivo sarebbe stato di usare l’attacco come pretesto per ridurre le libertà civili e instaurare un governo autoritario. Teorie simili si sono diffuse negli anni scorsi sulla pandemia Covid.

In questo filone si inserisce la teoria secondo cui le Torri Gemelle sarebbero state fatte crollare con dell’esplosivo e non a causa dell’impatto degli aerei e degli incendi.

La pista ebraica

C’è poi la teoria antisemita che accusa dell’attacco Israele e/o le elite ebraiche.

Chi crede a questa teoria sostiene che tra le tante persone morte nel crollo del World Trade Center non ci sono ebrei, in quanto sarebbero stati avvertiti prima di non andare lì quel giorno. In realtà tra le vittime ci furono 119 ebrei.

Il Pentagono e il volo 93

Altre teorie del complotto riguardano gli attacchi sul Pentagono, sede della Difesa Usa.

Secondo alcuni, l’edificio non venne danneggiato da un aereo ma da dei missili sparati da jet statunitensi.

Teorie simili ci sono sul volo 93 di United Airlines, caduto in Pennsylvania dopo che i passeggeri tentarono di prendere il controllo dell’aereo dai dirottatori.

Anche qui c’è chi sostiene che l’aereo sia stato abbattuto da missili americani.