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È di cinque arresti e del sequestro di un’azienda il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Gela, dove sono state contestate gravi accuse di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nei confronti di amministratori e operatori della società “Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l.”, accusati di una gestione illecita dei rifiuti nella discarica di contrada Timpazzo.

Operazione “PI-GRECO”: le indagini e le accuse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione denominata “PI-GRECO” ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo Ecologico di Caltanissetta e del Reparto Territoriale di Gela, con il supporto dei comandi territoriali e del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo. L’attività investigativa si è svolta tra agosto 2023 e aprile 2025 e ha coinvolto una serie di strumenti tecnici, tra cui intercettazioni, videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento, oltre a verifiche amministrative e acquisizioni documentali. Il monitoraggio si è concentrato sulla “Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi” situata in contrada Timpazzo, nel Comune di Gela.

Le modalità della gestione illecita

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta – Direzione Distrettuale Antimafia, ha permesso di far emergere una presunta attività illecita continuativa nella gestione dei rifiuti urbani. Secondo l’ipotesi accusatoria, amministratori, responsabili tecnici, capi squadra e operatori della società “Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l.” avrebbero gestito i rifiuti in violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2013 dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

In particolare, presso la vasca “E” della discarica di contrada Timpazzo sarebbero stati conferiti, movimentati e interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati senza i previsti cicli di trattamento. Gli inquirenti hanno documentato almeno 1.200 operazioni illecite di trasporto e scarico, per un totale stimato tra 10.000 e 12.000 tonnellate di rifiuti. Inoltre, i rifiuti organici provenienti dai comuni consorziati, che avrebbero dovuto essere trattati per ridurre la temperatura, venivano spesso versati direttamente in discarica, causando frequenti incendi.

Le misure cautelari e il sequestro dell’azienda

Il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta ha accolto il quadro indiziario presentato dalla Procura, disponendo l’applicazione degli arresti domiciliari per cinque indagati. Contestualmente, è stato ordinato il sequestro preventivo dell’azienda e delle quote sociali della “Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l.”. Alla società viene contestata la responsabilità amministrativa-penale ai sensi della legge 231/2001, poiché le condotte illecite sarebbero state commesse dagli organi di vertice nell’interesse dell’ente, con vantaggi economici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione e smaltimento.

Per garantire la prosecuzione dell’attività di gestione dell’impianto, il G.I.P. ha nominato un commissario giudiziale.