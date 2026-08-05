12enne accoltellato a Napoli nel rione Conocal da un 13enne, l'ha colpito all'addome ma non è imputabile

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un dodicenne è stato accoltellato due volte all’addome durante una lite con un coetaneo nel rione Conocal a Napoli. Soccorso e trasportato all’ospedale Villa Betania, non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno identificato l’aggressore: un 13enne, non imputabile. L’episodio farà parlare del nuovo ddl del Governo sull’imputabilità dai 14 ai 18 anni, che presumerà la responsabilità dei minori pur mantenendo il limite dei 14 anni per la punibilità.

12enne accoltellato nel rione Conocal a Napoli

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di martedì 4 agosto 2026 nel quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Intorno alle 23:15, un ragazzino di 12 anni è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania con due ferite d’arma da taglio all’addome.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il ferimento è avvenuto in via del Flauto Magico, all’interno del rione Conocal, al culmine di una lite scoppiata per motivi di poco conto tra giovanissimi. Il minorenne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e sotto stretta osservazione medica, ma non risulta essere in pericolo di vita.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Contestualmente ai rilievi sul luogo dell’aggressione, i Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno tratto in arresto un trentaduenne del posto, notato mentre si allontanava con un gruppo di persone. Addosso e nella sua abitazione sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish.

Le indagini dei Carabinieri

Come riportato da ANSA, le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno portato a una rapida svolta. I militari dell’Arma sono infatti riusciti a identificare e individuare il responsabile dell’aggressione.

Si tratta di un altro ragazzino di soli 13 anni. In base alla legislazione vigente, il giovanissimo responsabile del gesto non è imputabile ed è quindi esente da responsabilità penale a causa dell’età anagrafica inferiore ai 14 anni.

Gli inquirenti hanno ascoltato la testimonianza della vittima e stanno comunque cercanso riscontri tra i frequentatori abituali del rione per chiarire se tra i due minori vi fossero precedenti rancori o se si sia trattato di uno scontro occasionale.

Il disegno di legge del Governo

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge volto a modificare l’articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni.

Il provvedimento, promosso dalla Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro Carlo Nordio per contrastare il senso di impunità tra i giovani, lascia tuttavia inalterata la soglia minima di punibilità fissata a 14 anni, al di sotto della quale permane la non imputabilità.

Il testo interviene anche sul processo penale minorile per agevolare le indagini e attende ora l’iter parlamentare, al centro di un forte scontro tra la maggioranza e le opposizioni.