12enne aggredita due volte in pochi giorni da compagne a Guastalla vicino Reggio Emilia: filmata col cellulare

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una ragazzina di 12 anni è stata vittima di una doppia, violenta aggressione da parte di alcune coetanee a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. I drammatici episodi si sono consumati nel giardino che circonda la basilica di Pieve, in una zona riparata e nascosta alla vista della strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale. La vittima ha riportato un colpo di frusta, varie ecchimosi e una frattura allo sterno, con una prognosi complessiva di 15 giorni.

12enne aggredita due volte in pochi giorni da coetanee

Come riporta il Resto del Carlino, alla base della violenza ci sarebbe l’accusa, mossa alla dodicenne da una compagna di scuola delle medie, di aver utilizzato parole offensive e denigratorie nei suoi confronti.

Un primo scontro verbale e fisico è stato interrotto dall’intervento di uno dei sacerdoti della parrocchia, allarmato dalle urla provenienti dal cortile.

Il giorno successivo, tuttavia, due adolescenti si sono ripresentate con il pretesto di un chiarimento, aggredendo la vittima con ancora maggiore ferocia.

A bloccare il secondo assalto e a mettere in fuga i giovanissimi è stato l’arrivo di due operatori della vicina scuola d’infanzia.

I filmati e i compagni che facevano “il tifo”

La gravità del fatto è amplificata dal comportamento degli altri presenti, anch’essi studenti delle scuole medie: anziché difendere la vittima, i ragazzini hanno ripreso le scene con i cellulari, incitando alla violenza e lasciandosi andare a uno squallido “tifo” di accompagnamento.

La dodicenne non aveva inizialmente raccontato nulla in famiglia, ma il suo profondo malessere è diventato chiaro alla madre non appena quest’ultima ha ricevuto sul proprio telefono i filmati shock dell’accaduto.

Cosa ha detto la madre della vittima

La madre della vittima, assistita insieme ai familiari dagli avvocati Manuela Mora e Vera Sala, ha espresso profonda amarezza ed incredulità esaminando le immagini registrate:

“Nei filmati si evidenzia l’aggressività di questi giovanissimi. Di fronte a un doppio assalto, mia figlia ha preferito restare passiva. Ci ha poi detto che avendole insegnato a non litigare, di fronte all’aggressione ha preferito non difendersi come avrebbe dovuto“.

La donna ha inoltre evidenziato il muro di omertà sollevato dalle famiglie delle altre persone coinvolte, sottolineando come una sola mamma si sia presa la briga di contattarla per scusarsi e informarsi sullo stato di salute della figlia, mentre da tutti gli altri genitori è calato un silenzio assoluto.

Poiché i protagonisti della vicenda avvenuta in provincia di Reggio Emilia sono tutti minorenni e non ancora perseguibili per via ordinaria, della questione è stata ufficialmente investita la Procura del Tribunale dei minori di Bologna.